Roganytt

Det var Lunt & Lekkert AS som var i retten og meldte oppbud.

Spisestedet holder til i Hetlandsgata i Stavanger og åpnet dørene i slutten av januar i år.

Men etter ni måneder var det altså stopp.

LES OGSÅ: Restaurant i Stavanger konkurs

Tidligere har spisestedene Mama Afrika og Alanya holdt til i de samme lokalene.

Lunt & Lekkert AS erkjente i retten å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs.

LES OGSÅ: Gatekjøkken har gått konkurs

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at Lunt & Lekkert AS antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

LES OGSÅ: Utesteder har gått konkurs

Advokat Trond Geitung Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 18. desember i år.

LES OGSÅ: Burgerrestauranter har gått konkurs