Tommy Kristiansen åpner for Sparta-retur

Ifølge ryktebørsen skal en retur til moderklubben Sparta være svært aktuell for Kristiansen. Han innrømmer også overfor RA at det ikke er helt usannsynlig etter denne sesongen – selv om ryktene nok er litt sterkere enn hva som er fakta.

– Det er nok mest bare rykter, men Sparta vil alltid være et tema når jeg er på utløpende kontrakt. Foreløpig har vi ikke snakket. Så dette er nok et hofteskudd. Samtidig er jeg fra Sarpsborg. Det vil alltid være hjemme, erkjenner han.

Venter med avgjørelse

Kristiansen er likevel klar på at noen avgjørelse rundt framtiden neppe blir tatt før etter sesongen.

– Mitt hovedmål er som det har vært i flere år. Jeg ønsker aller helst å komme meg til utlandet igjen. Agenten min prater stadig vekk med klubber og nå er det et par som viser interesse. Men de vil gjerne se meg mot bedre motstand enn i Get-ligaen. Derfor er det svært viktig at jeg kommer med på landslaget i februar. Da har de signalisert at de vil se meg, sier Kristiansen.

– Ser du for deg å bli NHL-enforcer i en fjerderekke, eller er det land som Sverige og Tyskland som lokker?

– NHL er nok litt for seint, selv om jeg hadde sagt ja på flekken, sier en lattermild Kristiansen.

God sesong

Kraftangriperen har uansett hatt en bunnsolid sesong så langt. 16 scoringer lar seg høre så langt.

– Målet er 25 i serien, sier Kristiansen.

Laget har samtidig slitt litt mer i det siste. I morgen er det Frisk som er motstander hjemme.

– De andre har studert oss på video og funnet mer ut av spillet vårt. I starten ble de nok litt sjokkert over hvor mye vi gikk på skøyter. Nå vet de hvordan de skal ligge og overspiller oss noen ganger. Vi må heve oss. Da tar vi dette, forteller han.

