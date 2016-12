Har 12 på utgående kontrakt i 2017

Rogalandsavis

– Vi kommer til å gå i gang med reforhandlinger med flere av spillerne nå på nyåret. Andre vil vi vente med til etter sesongen er over. Uansett ser jeg for meg at vi skal ha samtaler med alle for å sondere terrenget ganske så snart, sier sportsdirektør Pål Higson til RA.

Kun Soares har avtale

Av utlendingene i Oilers er det som vanlig stort sett ettårige avtaler i spill. Kun Josh Soares har kontrakt også kommende sesong. Det betyr at Pål Higson må reforhandle med poengmaskinene Dan Kissel og Mark Van Guilder. Førstnevnte har tidligere signalisert at han nå er sugen på å prøve noe nytt.

Også blant de norske spillerne på utgående avtaler finner vi tunge navn. Blant annet Tommy Kristiansen – som heller ikke har lagt skjul på at han har ambisjoner utover Oilers.

Når Higson skal sy sammen stallen for 2017–2018, er det mange hensyn som må tas.

Sportsdirektøren er også opptatt av at de må ha litt fleksibilitet. Det vil være dumt å binde opp for mange plasser for tidlig.

– Hvilke nye spillere vi tror vi kan få tak i, spiller inn. Så er vi også opptatt av å se hvordan folk presterer i sluttspillet når det gjelder som mest. Når det gjelder de norske spillerne, vet vi litt mer fra før, og fra tidligere klubber, hvordan de framstår. Med utlendingene er det et større spørsmål, sier Higson.

Han erkjenner at han også fant mange spennende spillere under sin siste USA-tur.

– Det er mange som skal til Europa. Vi kan ikke konkurrere med de største og mest pengesterke klubbene. Men for oss er det viktig å være den mest attraktive klubben på vårt nivå.

Selv om omtrent halve stallen har avtaler som går ut, mener Higson kontinuiteten er godt sikret med spillerne som har løpende avtaler. Det blir neppe snakk om en full omstokk på spillergruppen.

En positiv problemstilling som i stadig større grad er i ferd med å melde seg er de unge spillerne som nå er på vei opp.

I høst har Simen Talge kjempet seg tilbake og inn i laget til Oilers. I bakgrunnen er store talenter som Markus Vikingstad, Even Myreng Kjellesvik, og Thomas Berg-Paulsen på vei opp.

Dette er spillere som snart må ha spilletid på A-lagsnivå. Det vet også Higson.

Positivt problem

– De fire er spillere som gjør dette bildet enda mer komplisert – i positiv forstand. Vi følger dem nøye og må ha en plan for dem. Dette er spillere vi håper tar steget opp til å bli fullverdige Oilers-spillere.

Higson har i flere år signalisert at den nye framveksten av talenter i Stavanger vil bli for stor til at alle kan få plass i Oilers. Noen vil måtte reise til andre klubber. Om det blir permanente overganger eller utlån, mener Higson må vurderes fra sak til sak.

Utgående kontrakt i 2017:

Ruben Smith

Spencer Humphries

Tim Kunes

Scott Macaulay

Mark Van Guilder

Henrik Medhus

Anders Tangen Henriksen

Tommy Kristiansen

Mats Larsen Mostue

Markus Søberg

Daniel Bøen Rokseth