Slo tilbake – ønsker nivåheving

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

– Det er deilig å slå tilbake på direkten å få tre poeng. Herlig, sier trener Pål Gulbrandsen til RA.

Han er den første til å peke på at seirer i Sparta Amfi ikke kommer gratis - selv om hjemmelaget har vært ujevne i år. Derfor smakte det ekstra godt å avslutte året med en seier.

LES OGSÅ: Slik var kampen

For å få en liten opptur fra sist hadde han også en klar plan.

Justerte på rekkene

– Jeg justerte litt på rekkene. Så snakket vi om å være litt mer samlet med fem mann enn hva vi har vært i det siste. Det syns jeg vi var flinkere til i dag, sier Gulbrandsen.

For rekken med Josh Soares og Christian Dahl-Andersen ble kampen også en opptur. De var på isen ved alle baklengsmålene sist. Denne gangen fikk veteranene med seg Tommy Kristiansen. Det endte i nettsus og en helt annen historie enn for to dager siden.

Tommy Kristiansen scoret også. Og det smakte ekstra godt i hallen hvor han vokste opp.

– Det var utrolig deilig å score. Hele hallen buet på meg 30 sekunder før målet. Da er det ekstra gøy, sa han til TV2.

LES OGSÅ: - Så ut som vi fortsatte juleferien

Lørenskog tar innpå

Oilers leder serien med 75 poeng inn i det nye året. Bak jager formlaget Lørenskog med 67. Samtidig har de en hengekamp.

Det som så ut som et seriegull på cruisekontroll for noen måneder siden gjør ikke lengre det. Dette har også Pål Gulbrandsen advart mot. Flere ganger har han kommet med stikk til alle som måtte mene det. Nå kan han fort få rett.

– Det er aldri lett å ta et gull. Det blir det ikke nå heller. At Lørenskog har fått opp dampen så vi for lenge siden, sier treneren.

Han mener Oilers hadde mye stang inn i starten. Samtidig var de andre lagene litt usikre på deres nye spillestil. Nå har de fått studert Oilers og justert seg. Da blir kampene tøffere. Samtidig har nok ikke utførelsen til Oilers vært like god som i starten. Det må de ta tak i.

– Vil du ha inn en ekstra utlending for å heve laget?

– Det må vi vurdere nå i januar. Samtidig får vi også tilbake spillere.

– Hva skal til for å få laget tilbake på nivået fra starten av sesongen?

– Vi må heve kvaliteten. Spesielt med puck. Om vi klarer det vil vi få mer flyt. Så må vi selvsagt trøkke på hele tiden. Det har jeg sagt flere ganger. Vi er ikke noe bedre enn de andre om vi ikke er på maks, poengterer treneren.



Kampfakta:

Ishockey, Get-ligaen

Sparta-Oilers 2-3 (1-2. 0-1, 1-0)

Sparta Amfi, 2199 tilskuere

Mål: 1. periode: 1-0 (11.29) Patrick Andre Bovim (Malmström, Ôhrn), 1-1 (16.45) Josh Soares (Humphries), 2-1 (17.31) Tommy Kristiansen (Soares).

2. periode: 1-3 (31.59) Mark Van Guilder (Kunes).

3. periode: 2-3 (55.50) Patrick Eriksson (Roest)

Utvisninger: Sparta 9x2 min. Oilers 7x2 min.

Dommere: Hansen/Lüthke

Skudd: 37-27