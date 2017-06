– Slett gjelda!

Oslo

Onsdag ble det avholdt et folkemøte i bydelen, med flere hundre engasjerte og motiverte beboere, samt politikere fra alle partier.

Alle var enige om at bydelen trenger et skikkelig løft, som det Groruddalen har fått.

– Dette er jo en bydel som er veldig mye glemt, sa Elisabeth Grøtteland til Dagsavisen onsdag.

Hun var den som satte i gang folkeaksjonen på Facebook, innkalte politikere til folkemøtet og utløste en strøm av entusiasme blant byens politikere.

På folkemøtet onsdag deltok foruten Rødt-leder Bjørnar Moxnes, ordfører Marianne Borgen (SV), Aina Stenersen (Frp), Siri Staalesen (Ap), samt flere andre topp-politikere.

Milliongjeld

Rødt krever nå at bystyret sletter gjelda bydelen sliter med, 45 millioner kroner, som de mener er et resultat av mange års underfinansiering.

– Alle snakker om et løft, men for at det skal bli mer enn tomme løfter må pengene på bordet. I 20 år har bydelen fått for lite penger og skjært velferden ned til beinet. På folkemøtet fortalte foreldre at de selv må pusse opp nedslitte barnehager og donere leker til barnehagene, fordi de ikke har råd til å kjøpe inn selv. Tre helsestasjoner er blitt kuttet ned til én, og nå skal bydelen spare penger ved at eldre bare får vasket hjemme hos seg hver tredje uke, sier Bjørnar Moxnes til Dagsavisen.

– Gjelda skyldes ikke sløsing med penger. I fjor ble det avdekket at Søndre Nordstrand i mange år har fått for lite penger. Fordelingsmodellen, som bestemmer hvor mye penger bydelene får fra bystyret, har slått systematisk dårlig ut for bydelen, sier han.

– Hadde vi fortsatt med den gamle fordelingsmodellen, ville bydelen fått hele 40 millioner mindre i 2017 enn de får med den nye modellen. Det er bra at bevilgningen nå er større, men bydelen sliter fortsatt med en blytung gjeld, sier Moxnes.

Ifølge statistikk fra blant annet Statistisk sentralbyrå (SSB), vokser 1 av 10 barn i Norge opp i vedvarende fattigdom. For Oslo er tallet 17,5 prosent, mens det for Bydel Søndre Nordstrand er 26,8 prosent. Dette gjelder hele 2.386 barn i bydelen.

Krav

– Et av Rødts krav i forhandlingene om revidert budsjett 21. juni er derfor at vi sletter halvparten av gjelda deres i 2017. Den andre halvparten får vi forhandle om når budsjettet for 2018 behandles til høsten, sier Moxnes.

– Sletter vi 22,5 millioner av gjelda deres i år, betyr det at bydelen kan bruke mer penger på velferd. Og ved å slette gjelda så gjør bystyret opp for en åreslang urett som har gått utover befolkninga i Søndre Nordstrand, sier Moxnes.

Leder av Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, er ikke enig at det å slette gjelden er veien å gå.

– Bydelen har store utfordringer. Derfor har vi endret ressursfordelingssystemet som gir bydelen en årlig økning på 21 millioner. Men vi mener bydelen selv må dekke underskuddene sine. Bydel Vestre Aker har større underskudd, og vi kan ikke ha egne regler for Søndre Nordstrand, sier Jacobsen.

