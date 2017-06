Nå vil alle hjelpe Oslo sør

Oslo

– Det er jo veldig interessant, for dette er jo en bydel som er veldig mye glemt, sier Elisabeth Grøtteland.

Hun har satt i gang en folkeaksjon på Facebook, innkalt politikere til folkemøte og utløst en strøm av entusiasme blant byens politikere. I kveld klokka 20 kommer både ordfører Borgen og byråd Lippestad til Loftsrud, og de får følge av blant andre toppolitikere fra Rødt, Høyre, Venstre, Sp og Frp.

Grøttelands krav er nytt områdeløft til Søndre Nordstrand, når den eksisterende Oslo sør-satsingen etter planen avsluttes i 2018.

– Oslo sør-satsingen har vært en veldig liten satsing, sier Grøtteland.

Hun forteller at den kompliserte modellen for hvordan bydelene får penger over kommunebudsjettet har falt dårlig ut for Søndre Nordstrand. Bydelene med eldst befolkning kommer best ut. Søndre Nordstrand har blant byens yngste.

– Bydelen bruker alle pengene på helse og sosial, så det blir ikke penger igjen, sier hun.

– Da vi flyttet hit for fem år siden ble vi helt sjokkert, sier Grøtteland.

Overgangen fra moderne basebarnehager i sentrum til dårlige og slitne barnehager på Holmlia var stor. Hun forteller om offentlig bygningsmasse som blir forsømt, og umoderne bygg.

– Ingen har snakka om det før vi begynte å mobilisere på Facebook, sier hun.

Vennlige politikere

– Nå kommer politikerne til å konkurrere om deres gunst i dag. Er det bare et spill fra dem?

– Jeg tror det er litt konkurranse, ja. Når vi hadde en politiker som ville stille på møtet, så kom alle de andre fort med, sier hun.

– Så nå er Søndre Nordstrand blitt valgflesk?

– Hvis vi blir det så er jo det helt strålende, sier Grøtteland.

– Jeg opplever det ikke sånn ennå, men det viser jo hvor viktig det er å gå sammen og jobbe.

Vil løfte

I Oslo SV er iveren stor etter å løfte den sørligste bydelen i hovedstaden. Partiet stiller med både nyinnflytta groruddøl (og stortingskandidat) Kari Elisabeth Kaski, ordfører Marianne Borgen (faktisk groruddøl), samt partileder Audun Lysbakken (etnisk bergenser, men bosatt på Holmlia), til en liten prat om områdeløfting når Dagsavisen treffer dem tirsdag.

– Vi ønsker en stor satsing på områdeløft, også nasjonalt, sier Audun Lysbakken.

– Groruddalsløftet har vært viktig. Det samme må vi få til i Søndre Nordstrand, sier Kari Elisabeth Kaski.

– Det å sørge for at ikke en eneste bydel i en eneste by blir overlatt til seg selv er utrolig viktig, sier Lysbakken.

– Vi vil ha et stort, statlig områdeløft. Staten må ta mye mer ansvar, sier han.

– Det er ikke det at barnehagene ikke er gode, det er det at noen av barna ikke får være med, sier Marianne Borgen.

Alle er enige om at barnehage og AKS er viktige deler av et løft, men også at nye møteplasser for barn og unge blir viktig. Samtidig vil de helst lytte til befolkninga, blant annet på kveldens folkemøte.

– Men hvor mye penger skal dere bruke, Marianne Borgen?

– Det er ikke noen grunn til at det skal være mindre enn i Groruddalssatsingen i hvert fall, svarer hun.

Alle skal med

Men også høyresida vil være med på å løfte Holmlia og dalstrøka innafor.

– Dette er jo et folkeopprør, det er kjempebra. Det fortjener den bydelen.

Det sier Frps Aina Stenersen, født og oppvekst på Skullerud, rett på andre sida av E6.

– Søndre Nordstrand har blitt satset på lite på av byrådet, sier hun.

Stenersen sier at bydelene er kommunens ansvar, og at hun mener ansvaret ligger på rådhuset, selv om flere prøver å si at det er regjeringen som må bla opp.

– Satsingen fra regjeringen har fungert. Nå må kommunen ta et løft, sier hun.

Naturlig prosess

Oslo Høyre, på sin side, nekter å gå med på at det er noen konflikt i dette.

– Dette er bare en fortsettelse av det Høyre har stått for i mange år, sier Høyres by styrerepresentant James Stove Lorentzen.

Han sier det ikke er noen grunn til å tro at regjeringen ikke vil fortsette å støtte løftet i Oslo sør.

– Det er fordi budsjettet for 2018 legges nå. Det er den naturlige budsjettprosessen, det er ingen grunn til å lage noe nummer av dette, sier han.

SVs Lysbakken, derimot, nekter å stole på høyresida.

– Når høyresiden er i regjering, så kutter de. Det er fakta, sier SV-bossen.