Her får ikke Lill (62) stå lenger

– Jeg må alltid beregne god tid når jeg skal noe i sentrum og det kan bli noen runder før jeg kan sette fra meg bilen, sier Lill Flesvig til Dagsavisen.

62-åringen er avhengig av krykker og har rett til handikapparkering.

Enig i tankegangen

– Jeg er helt enig i tankegangen om et bilfritt sentrum. men det virker som om byrådet glemmer at ikke alle kan sykle, gå eller kjøre kollektivt, sier hun, og ønsker ikke å fremstå som en sur, gammel dame.

– Jeg føler ikke at vi som er funksjonshemmede blir diskriminert, men det er noen som ikke kan ha tenkt så veldig godt igjennom dette, sier hun.

Flesvig føler ofte på kroppen hva det vil si å ikke være like mobil som de fleste andre.

Hun har skrevet brev både til Byrådet og Norges Handikapforbundet, hvor hun påpeker problemet.

– Jeg har ikke fått svar fra noen av dem, sier hun.

Fjernet

– Jeg ble ganske sjokkert da jeg skulle på Det Norske Teatret forleden. HC-parkeringen utenfor Nasjonalgalleriet var borte. Der var det kommet sykkelvei isteden. Jeg svingte da til venstre inn Kristian Augusts gate. Her har det vært mange HC-plasser, og selv om det er lenger unna har dette vært en nødløsning. Her var det ingen plasser lenger. Veiarbeid hadde stengt de første plassene. De neste, rett før krysset mot Frederiksgate var erstattet med sykkelparkering. Utrolig, sier Lill Flesvig.

– Jeg kan ikke sykle istedenfor å kjøre bil. Plassene på Karl Johan blir fjernet hver sommer på grunn av uteservering. Jeg har ikke funnet noen erstatningsplasser. Dette virker ikke særlig gjennomtenkt. Dette ekskluderer mange mennesker fra Oslos byliv. Det blir veldig dårlig tilgjengelighet til blant annet museer, kino og teater. Byrådet vil at bilister skal bruke parkeringshus i sentrum, men det kan ikke jeg. Da er jeg avhengig av at noen kan kjøre meg dit jeg skal først, og så hente meg. Eller ta taxi. Jeg har prøvd å kjøre kollektivt, men det har vist seg å nærmest være umulig med krykker. Der er ikke lett å få plass, sukker hun.

– Byrådets tanker om et levende bymiljø er tydeligvis ikke for alle, sier hun.

– Vi kjenner ikke til fjerning av plassene Flesvig snakker om og vil umiddelbart ta det opp med bymiljøetaten. Når HC-parkeringsplasser blir midlertidig fjernet pga. veiarbeid er det viktig å finne midlertidige erstatningsplasser, sier regionsleder i Norges Handikapforbund Oslo, Magnhild Sørbotten til Dagsavisen.

– Reduseres ikke

Dagsavisen har tidligere skrevet over MC-folket, som fortviler over at gateparkeringen snart blir borte, og at de mister sine sosiale møtepunkt i sentrum.

Selv om antall parkeringsplasser i sentrum reduseres, er Sykkelprosjektet klar på at dette ikke skal gå ut over dem som har behov for å parkere i sentrum.

– Antallet HC-parkeringsplasser reduseres ikke som følge av sykkelsatsingen eller Bilfritt byliv-tiltakene. Noen steder har vi imidlertid vært nødt til å flytte plassene til nærmeste sidegate. Bymiljøetaten praktiserer en streng policy på hvor langt det anses som akseptabelt å flytte en HC-parkeringsplass, og vi konfererer oss med Norges Handikapforbund i tvilstilfeller. Vi har flere eksempler den siste tida på at sykkeltilrettelegging har måttet vike av hensynet til parkeringsmuligheter for funksjonshemmede. Vi beklager at Flesvik opplever det som vanskeligere å finne HC-parkering i sentrum nå enn før, og dette er noe vi tar med oss i det videre arbeidet, sier kommunikasjonsansvarlig i Sykkelprosjektet i Bymiljøetaten, Liv Jorun Andenes til Dagsavisen.

Norges Handikapforbund mener at antall handikapplasser i sentrum må økes, i og med mange av kommunale plasser på gatenivå nå fjernes.

– Vi har jevnlig kommunikasjon med Bymiljøetaten, og det hender at vi går med på flytting av handikapplasser. Men aldri over lange avstander, sier Magnhild Sørbotten.

– Det er mangel på HC-parkeringsplasser, og da særlig rundt kultursteder. Vi er tydelige ovenfor kommunen, på at når de nå utvikler en bilfri by, må de ikke gjøre den mindre tilgjengelig for funksjonshemmede. De trenger disse plassene. Mange med vanlige biler bruker i dag kommunale plasser, når det ikke er ledige HC-plasser å finne. Når disse blir borte, blir det enda vanskeligere. Dermed må vi få flere HC-parkeringer i sentrum, sier hun.