Motorvei-frykt på Tveita

Oslo

– Jeg fikk helt sjokk. Jeg tenkte at nå må vi flytte.

Da Cecilie B. Hansen oppdaget utbyggingsplanene ved en tilfeldighet i mars, tenkte hun først at det ikke angikk henne. Det gjorde det. Som en del av utbyggingsplanene for E6 Manglerud, vurderer Statens vegvesen å legge en åtte felts åpen motorvei i Smalvollveien, en liten vei rett nedenfor boligområdet på Tveita, som munner ut mot E6 på Alnabru.

Liten grønn perle

– Akkurat nå som Tveita virkelig blomstrer – så skal vi få en motorvei rett oppi fleisen. Det er veldig trist.

Cecilie flyttet fra Tøyen til Tveita for tre år siden.

– Som så mange andre hadde jeg fordommer mot Tveita – men da jeg kom opp hit en varm junidag innså jeg at det var en liten grønn perle, og et fint sted for barn å vokse opp.

Nå frykter hun at Statens vegvesen, uansett hva de sier, vil trumfe igjennom en ny trafikkåre i Groruddalen.

– Dette området er allerede svært trafikkbelastet. Det blir helt krise.

Folkemøte på Tveita i kveld

Beboerne i sju borettsslag på Tveita, med til sammen 6.000 berørte mennesker, har engasjert seg i kampen mot E6 i Smalvollveien. I kveld holdes det folkemøte på Tveita skole.

Dit kommer sinte beboere, politikere fra alle partier – og prosjektleder for E6 Manglerud, Ingun Risnes fra Statens vegvesen.

– Jeg ser bekymringen til folk på Tveita, når det gjelder støy. Dette skal vi utrede, og se på konsekvenser. Vi må tenke på både hvilke alternativer som er best for folk som bor her, og hva som blir best for byen i helhet. Uansett vil det berøre mange mennesker. Vi er i gang med å utrede forskjellige alternativer, men er langt unna en konklusjon. I dag er mye usikkert.

Skal avlaste

Det som derimot er sikkert, er at Statens vegvesen er i gang med å utvikle et nytt hovedvegsystem i Sørkorridoren i Oslo, som skal avlaste Ring 3 mellom Ryen og Teisen. Her ønsker Statens vegvesen å legge E6 forbi Manglerud i tunnel. Et av alternativene er da at tunnelen går ut i en åttefelts motorvei i Smalvollveien nedenfor Tveita, før den hektes på den eksisterende E6 ved Alna. De ønsker også å se på muligheten for å bygge ned trafikken fra Ulvensplitten og Strømsveien, der Oslo kommune vil utvikle et nytt grønt boligområde, Hovinbyen.

– Kan dere ikke bare lage en tunnel som går helt ut til Alna?

– Vi ser også på muligheten for å forlenge tunnelen, sier Risnes.

– Beboerne på Tveita er også redde for at det blir mer belastning på lokalveinettet?

– Jeg kan ikke se at effekten av prosjektet blir økt trafikk på lokalvegnettet. Ring 3 vil få et mer lokalt preg når gjennomfartstrafikk og tungtrafikk går gjennom tunnelen.

Risnes forsikrer at det ikke blir noen endringer for dem som har brukt Ring 3 på lokale reiser i Oslo, eksempelvis lokaltrafikk til og fra Tveita.

– Gjennomgangstrafikken skal føres i tunnel forbi Manglerud, det gjelder alle alternativer. Og Ring 3 vil bli opprettholdt for lokaltrafikk i Oslo mellom Ryen og Lysaker, sier hun.

Frykter forurensning

Det beroliger ikke Tveita-beboer Cecilie B. Hansen nevneverdig, som mener at flere veier betyr flere biler.

– I verste fall får vi både motorvei og mer lokaltrafikk. Det påvirker hele nærområdet vårt, både med tanke på støy og luftforurensing, sier hun. Situasjonen er fortvilende.

– Man føler seg ganske liten og maktesløs i kampen mot en stor gigant som Statens vegvesen. Men vi må bli sett og hørt. Groruddalen trenger ikke mer trafikk, vi trenger mindre.

Mulig trasé. Du kan se mer på Statens vegvesens egne nettsider. Grafikk: Statens vegvesen