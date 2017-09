Oslo

For to år siden ble Dorian Andersen syk, med en aneurisme i hodet som ikke kan opereres og som gir 10 prosent risiko for hjerneslag. I tillegg har han fått urinsyregikt, diabetes og høyt blodtrykk. I går fortalte han i Dagsavisen om sine elendige boforhold i Oslo sentrum, og hvordan helsetilstanden hans blir verre for hver dag. Med utførlig dokumentasjon fra lege har han søkt å få en tilrettelagt kommunal leilighet, men fått avslag. Nå skal Oslo kommune vurdere søknaden hans på nytt.

Avslag

Den 61-år gamle tidligere musikeren kan fortelle om et liv med husbråk, trusler og folk som hamrer på døra om natten, om veggdyr, rotter og dårlig vaskemuligheter. Avisen fikk også høre lydopptak fra bråket som ifølge Andersen foregår regelmessig, spesielt på nattetid fra bygården i Prinsens gate, med skriking og knusing. Dette er boligen Oslo kommunes Boligkontor i avslaget anser som «egnet bolig». Men, avslaget sto det også: «Å være uten egnet bolig vil si at søker er uten bolig uten helsemessig forsvarlig standard, uforholdsmessig standard, har bolig som ikke er nødvendig tilpasset for funksjonshemmede, eller at det i tilknytning til boligen finnes forhold som virker truende på søkers velferd.»

Ny vurdering

Dorian Andersens leilighet oppfyller alle ovennevnte betingelser.

– Likevel konkluderte boligkontoret med at han har en egnet bolig?

– Saken er klaget på og vi skal behandle den på nytt. Vi kan ikke kommentere saken ytterligere så lenge saken er under behandling, sier Joachim Birkeland, seksjonsleder ved Boligkontoret bydel St. Hanshaugen.

– Har du selv vært på besøk og sett boligen?

– Vi drar på befaring, men det er det en annen avdeling som tar seg av. men vi har helsepersonell som kan vurdere boliger dersom dette er nødvendig, sier Birkeland til Dagsavisen.

Utleierne hos RightSize kjenner seg ikke igjen i Andersens beskrivelser av forholdene i leiegården i Prinsensgate, og sier påstander om dårlig vedlikehold er feil.

«Når det kommer til veggdyr er dette noe leietaker ved et uhell kan få inn i leiligheten sin enten ved at de har vært på reise eller lignede. Når leietaker får dette, har vi rutiner for å hjelpe de med å bli kvitt dette. Det er nye vaskemaskiner i vaskerommet. De som var i oppgangen tidligere var midlertidig mens vi pusset opp fellesvaskerom. Vask av fellesarealer har vi satt ut til et profesjonelt vaskefirma. Ellers har fasade, oppganger og annet blitt pusset opp senest i fjor. Når det kommer til leiligheter pusser vi de opp fortløpende etter hvert, som de blir fristilt. Vi var nede i eiendommen i går får å sjekke at alt var som det skulle, og det var det. Jeg har også bedt kollegaen min ta kontakt med leietaker, for å inspisere leiligheten for å utbedre eventuelle feil og mangler», skriver Martin Hesle i en epost til Dagsavisen.

To uker

Ifølge Joachim Birkeland på Boligkontoret vil klagen til Dorian Andersen bli behandlet innen et par uker.

Imens sitter 61-åringen på 14 kvadrat og kjemper med angst og depresjon. Klokka 05.30 i går sendte han undertegnede følgende e-post:

«Klokka er bare 05.30, og jeg har tilbrakt hele natten med å drepe utøy fra sengen min. Jeg orker snart ikke mer. Jeg gråt som et barn i nesten en halvtime. Beklager å sende deg dette, men jeg har ingen andre jeg kan fortelle det til.»

Etter en slik natt er åpernbart gode nyheter at Oslo kommune vil behandle 61-åringens sak på nytt.

– Takk, dette er veldig positivt, det skal være sikkert. Helsen svikter mer og mer, og jeg tror ikke jeg kan overleve en vinter til her. Jeg liker ikke å bruke store ord, men jeg føler at jeg skylder dere livet, sier Dorian til Dagsavisen.