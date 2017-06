Bygdøyopprøret

Oslo

I går kunne Klassekampen avsløre at det har oppstått uenighet bak lukkede dører i arbeidet med Oslopakke 3.

Høyre-protest

Politikere fra Oslo og Akershus sitter akkurat nå og forhandler og utreder hvordan et nytt bomsystem for Oslo skal se ut, og er enige om mye. Den nye bomringen betyr at Oslo kommer til å få et titalls nye bomstasjoner, og det er den ene foreslåtte plasseringen som skal ha fått det til å dirre i underleppa hos enkelte.

I de lukkede forhandlingene skal Oslo Høyres gruppeleder, Eirik Lae Solberg, gjentatte ganger ha protestert mot bomforslaget, som vil medføre at man må betale for å kjøre inn og ut av Bygdøy.

– Absurd

– Det er rimelig absurd om Oslo Høyre, med Bygdøy-beboer Nikolai Astrup i spissen, prøver å skjerme sine meget velbeslåtte naboer fra å få bomstasjon utenfor stakittgjerdet. Det betyr at Oslo Høyre ønsker å sende regninga til folk andre steder i byen. Det kan ikke være slik at folk på Stovner og Grorud skal betale for at Oslo Høyre skal pleie velgere på vestkanten, sier MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson til Dagsavisen.

– Det betales bare bompenger for halvparten av bilturene i Oslo, og poenget med de nye bomstasjonene er å få en jevnere byrdefordeling, sier Hansson.