Oslo

Se flere bilder ved å bla i vinduet over!

Det har lenge vært en øst-vest diskusjon i Oslo, og om hvor delt Oslo egentlig er. Det ønsket fotografene Francesca Casciarri og Eirik Linder Aspelund å finne ut av.

I dag åpner utstillingen «We are Oslo» på perrongene på de 26 T-banestasjonene langs linje 2.

Bor i Roma

Paret bor store deler av året i Roma, og hver gang Francesca Casciarri er i Oslo, slår det henne hvor stor kontrasten er mellom de ulike bydelene.

– Det skal ikke mer til enn 10 minutter på banen, før forskjellene er store, sier Eirik Linder Aspelund til Dagsavisen.

– Francesca liker Oslo veldig godt, og selv om alle storbyer har forskjeller synes hun det viser seg mye mer tydelig i Oslo enn andre steder. I Roma hvor vi bor, er det ikke de samme forskjellene mellom øst og vest, sier han.

26 stasjoner

I dag åpner utstillingen på alle 26 stasjonene mellom Ellingsrud og Østerås. På hver stasjon blir det to bilder, et portrett og et fra nærområdet, samt en tekst til hvert bilde.

– Vi har samarbeidet med to forskere, Bengt Andersen og Ingar Brattbakk, som har skrevet en tekst om hvert sted langs linje to. I tillegg har vi tekster fra sju forfattere, en fra hver bydel langs T-banelinja, sier Aspelund.

– Så dette er ikke bare et rent fotoprosjekt, forsikrer han.

Ansikter fra linje 2

(Artikkelen fortsetter under videoen).

Opprinnelig linje 5

– Egentlig var det linje 5 som var utgangspunktet for prosjektet, men så endret Ruter sine ruter, og vi måtte endre våre planer. Men linje 2 gir et like representativt bilde, sier fotografen.

Tanken er at utstillingen på stasjonene skal vare i en måned.

– Jeg er spent på reaksjonene til folk. Det blir vel et eget prosjekt å reise rundt og se hvordan bildene blir mottatt, og om de blir herpet eller ikke, sier han med et smil.

– Grunnen til at vi stiller ut på stasjonene, og ikke i et galleri, er at vi ønsker å nå ut til flest mulig. Og vi ønsker å nå ut til den vanlige mannen og kvinnen i gata, sier han.

– Akkurat nå er jeg på Smestad og setter opp bilder fra Helsfyr. Ideen er å sette opp bildene speilvendt av der de er tatt. Slik at bildene fra øst settes opp i vest. Og stasjonene er jevnt fordelt, sier han.

«We are Oslo» er et fotoprosjekt om identitet og mangfold i Oslo. De har møtt personer som bor langs T-banens linje 2 mellom Østerås og Ellingsrudåsen som har lyst til å fortelle noe om sitt liv i Oslo. Prosjektet munner ut i en fotoutstilling langs linje 2 og en egen webside med foto, video og tekst.

Prosjektet er et samarbeid mellom de to fotografene, sju forfattere og to forskere, og har fått støtte fra Fritt Ord og Oslo kommune. Dagsavisen er også en av sponsorene, og har vært med helt fra starten.

Forskjeller

– Er Oslo en så delt by som vi vil ha det til?

– Det blir det opp til publikum å tolke. Men da vi jobbet med prosjektet oppdaget vi at det var lettere å komme i kontakt med folk på østkanten enn på vestkanten. Folk er mye mer ute og synlig i øst, og det var lettere å finne deltakere der, sier han.

– Vi håper å kunne være med på å bryte ned fordommer. Det er ikke alltid bildene våre stemmer overens med det stereotypiske bildet man har dannet seg over et sted, sier Eirik Linder Aspelund.