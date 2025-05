Ekspert om «bølla» Trump: – Kina har spilt kortene sine godt

Rammene for en «svært sterk» handelsavtale mellom Kina og USA er allerede på plass, sa USAs president Donald Trump forrige uke, etter at tollsatsene landene hadde innført mot hverandre nylig ble kuttet med 115 prosentpoeng.

I første omgang dreier det seg om en pause på 90 dager. USAs toll på kinesiske varer er dermed på 30 prosent, mens Kinas toll på amerikanske varer er på 10 prosent, ifølge Bloomberg.

– Når man går fra 145 til 30 prosent (straffetoll), ser vi i utgangspunktet en sterk reversering av Trumps politikk, mener Øystein Tunsjø.

Tunsjø, som er professor ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole, har blant annet internasjonal politikk og USA-Kina-relasjoner som spesialfelt.

Øystein Tunsjø følger forholdet mellom USA og Kina tett. (Forsvarets høgskole)

– Trump og USA måtte gjøre noe

Professoren sier til Dagsavisen at han er litt usikker på hva Trump legger i «svært sterk handelsavtale».

– En ting er toll, men tenker Trump for eksempel også på sanksjoner og andre faktorer? Vi må nesten vente og se litt. Men det er uansett viktig at man har klart å finne et nytt toll-nivå. Det var ikke helt bærekraftig, gitt at USA og Kina ikke befinner seg i en krig med hverandre.

2. april kunngjorde Donald Trump voldsomme straffetollsatser mot USAs handelspartnere. Det sendte verdensmarkedene ut i den verste uroen siden begynnelsen av koronapandemien. Trump kalte dagen «liberation day». (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

– Vi er snart halvannen måned unna Trumps såkalte «liberation day» 2. april. Siden da har det gått opp og ned med ulike utspill, panikk på børsen, diverse forhandlinger og etter hvert en 90 dager lang tollpause – som først ikke ble gjeldende for Kina. Var alt dette en del av Trumps plan, eller har han fått panikk underveis? Hva kan vi forvente oss i fortsettelsen?

– Jeg tror amerikanerne måtte gjøre noe, for utviklingen i verdenshandelen gikk ikke i USAs favør. Jeg mener det er resultatet av en globalisering som ikke har gagnet amerikanerne på den måten de ønsket. I stedet gagnet det kineserne mer, svarer Øystein Tunsjø.

– På hvilken måte?

– Ser man tilbake i tid, var USAs bruttonasjonalprodukt (BNP) rundt 15 ganger større enn kinesernes på 1990-tallet. Spoler vi 30 år fram, så ser vi at Kina har nesten 70 prosent av USAs økonomi. Så kineserne har spist seg veldig innpå USA, forklarer han.

– Toll adresserer ikke det store problemet

Øystein Tunsjø tror amerikanerne tenker at denne utviklingen er ugunstig for USAs interesser.

– Men så ser man på «liberation day» og måten Trump har gått ut og gjort dette på. Først var det et sjokk at han nærmest gikk ut mot «alle», ikke bare Kina. Så prøvde han å isolere Kina litt, men skjønte at det heller ikke gikk. Det vitner bare om at man ikke har klart å komme opp med en god nok strategi for hvordan man skal håndtere den (for amerikanerne) ugunstige økonomiske utviklingen.

Professoren tror at toll som virkemiddel kan være «en del av pakken» for Trump og USA, men bare en mindre del.

– Toll adresserer ikke det store problemet, som er at amerikanerne trenger å konsumere mindre og produsere mer, mens kineserne på sin side trenger å produsere mindre og konsumere mer. Toll vil ikke kunne løse problemene, men kan ha en effekt i sammenheng med sanksjoner, subsidier, eksportkontroll, investeringskontroll og så videre. Toll som verktøy må eventuelt inngå i en helhetlig pakke. Den tollstrategien Trump har forsøkt seg på, var helt urealistisk. Så det må kombineres med andre virkemidler, mener Tunsjø.

Kinas president Xi Jinping. (ATHIT PERAWONGMETHA/AFP)

Kinas president Xi Jinping fordømte forrige uke det han mener er mobbing i et forsøk på å dominere verden – et budskap som åpenbart var myntet på president Donald Trump, skriver NTB.

– Det er ingen vinnere i tollkriger eller handelskriger. Mobbing og hegemoni vil kun føre til selvisolering, framholdt Xi i en tale i Beijing tirsdag.

– Xi Jinping prøver å si «lær av oss»

– Trump snakker stadig om sitt gode forhold til Xi Jinping og andre verdensledere. Samtidig har Xi gått ut mot det han kaller mobbing i verdenspolitikken. Hva tenker du om det spillet som foregår der?

– Jeg mener kineserne har spilt det veldig godt. De har vært smarte etter «liberation day». De har appellert til andre land som ble rammet av Trumps toll, og de har argumentert for globalisering. De kan si til europeiske land at «nå må vi stå sammen og opprettholde den internasjonale verdensordenen». Kina har presentert seg selv som en ansvarlig aktør i denne utviklingen.

– Lykkes Kina med en slik kommunikasjon, slik du ser det?

– Jeg tror mange i Europa og i det globale sør er ganske oppgitt og frustrert over Trump, særlig på grunn av uforutsigbarheten som preger måten han opererer på. Kineserne vet man i større grad hvor man har. Xi har snakket om bølle-oppførsel, og den tror jeg de treffer på. Flere har kjent på det samme i møter med Trump.

– Så når Xi Jinping sier at «å opptre som en bølle kommer man ingen vei med», prøver han nok å si «lær av oss» til andre land. Så i mine øyne har Kina spilt kortene sine godt, sier Tunsjø.

USA holder ut kortest

Samfunnsøkonom og professor Kalle Moene sa i april til Dagsavisen at han tror Kina tåler en handelskrig bedre enn USA.

– Det er et veldig vanskelig spørsmål, men jeg vil tro USA holder ut kortest. USA er mer følsom overfor folkelig opinion. Det blir vinnere og tapere i hvert land, men Kina har mer kontroll med egen befolkning. Jeg tror lokalbefolkningens toleranse kan avgjøre, sa Moene.

Samfunnsøkonom og professor Karl Ove «Kalle» Moene mener Kina er en formidabel motstander for USA i en handelskrig. (Mimsy Moller/Dagsavisen)

– Betyr det at du tror Donald Trump blunker før Xi Jinping i handelskrigen?

– Noe sånt. Kina har en evne til å tenke mer langsiktig enn nåværende regjering i USA. Kina sikrer seg i land etter land med hjelpetiltak og så videre. Slik gjorde USA før. De ordnet opp nesten forbilledlig etter krigen i Sør-Korea med blant annet jordreform, svarte han.

