Oslo

Byrådet besluttet i dag at Ruseløkka skole skal rives, til tross for Innbyggerinitiativets protester. Gruppa hadde samlet inn 300 underskrifter i forkant av møtet i håp om å i stedet få vedtatt rehabilitering av skolen.

Flere på borgerlig side ønsket å få vedtaket om riving utsatt, men dette ble ikke tatt opp til votering.

Tore Walaker i Frogner Venstre er blant de som er svært skuffet over resultatet.

– Det er en gammel ærverdig skole som man ikke vil kunne føre opp igjen på samme måte. Man kan bygge en skoeske som vil stå i kanskje 40-50 år og som vil ligne øvrig kontorbebyggelse her i Vika, sier han.

– Miljøbombe

Det er ikke den eneste innvendingen mot vedtaket.

– Det er en gigantisk miljøbombe å rive og bygge opp med noe nytt, sier Walaker.

Venstre, FrP og Rødt stemte i dag mot å rive skolen. Walaker påpeker at Høyre og Venstre i forkant var enige i kritikken av Byrådets prosess rundt beslutningen, da begge mener dette skjedde bak lukkede dører. Likevel stemte Høyre for å rive.

– Det er selvsagt ikke dårlig å få en ny skole, men mange vil gjerne beholde en et bygg som har vært en del av Frogner i 150 år. Bygget utgjør på en måte en del av porten til Frogner. Det er trist å tenke på at en skole som så mange generasjoner har gått på skal bli borte, sier Walaker.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), uttalte nylig til Dagsavisen at rehabilitering ville være utelukket.

– En rehabilitering vil føre til over 200 færre elevplasser på grunn av nye tekniske krav. Per i dag har vi ikke forslag på hvor disse elevene skal gå på skole, sier hun.

Men Walaker er ikke overbevist.

– Dette fremstår for meg som stråmannsargumentasjon. Det kunne man ha løst ved å innlemme høyskolen som ligger 15 meter unna, sier han.

Dyrere parkering

Bystyret har i dag også besluttet å vedta dyrere beboerparkering, også for motorsykler. Prisen for beboerparkering heves fra 300 til 3.000 kroner for biler, mens motorsykler går fra gratis parkering til en avgift på 1500 kroner.

Dette er Tommy Skjervold, medlem av samferdsel- og miljøkomiteen i Oslo bystyre svært skuffet over.

– Frp står nå alene i Bystyret om å mene at motorsykler ikke skal belastes for gateparkering, sier han.

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg fikk ifølge Skjervold spørsmål om noe annet enn halvparten av avgiften for bil ble vurdert da avgift for motosykler ble behandlet av Byrådet.

– Svaret på det var nei. Det betyr at de ikke så mye som har vurdert å frita motorsyklistene og ikke så på konsekvensene av det en gang. Motorsykler tar mindre plass og har helt annet utslippsbilde enn biler. Så at dette aldri var oppe til vurdering er dårlig overfor en gruppe som tidligere har hatt avgiftsfri gateparkering, sier han.

