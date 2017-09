Oslo

I juni tok elevene farvel med Ruseløkka skole for denne gang.

I Bydelsutvalget (BU) stemte kun Venstre og Frp mot riving, og saken skal behandles i kultur- og utdanningskomiteen i bystyret førstkommende torsdag.

Utsettelsen bekymrer skolebyråden.

Busses

I dag møter elevene opp hver morgen utenfor skolen, for å bli busset opp til nye Vollebekk skole. Etter planen skal de være tilbake på sin nye, gamle skole i 2020.

Men det tidsskjemaet skal holde hardt. For ifølge planen skulle rivingen starte våren 2017, og ny skole ferdigstilles i 2020.

I dag står bygget tomt. Noen knuste ruter kan fortelle at politiets beredskapstropp bruker bygget som øvingslokale.

– De første planene gikk ut på at skolen skulle rehabiliteres og stå klar til skolestart i 2019. Men da det kom et nytt byråd, ble det bestemt at hele skolene skulle rives, sier Tore Wilken Nitter Walaker (V) til Dagsavisen.

Stemte imot

Da saken var oppe i BU for en uke siden, var det kun Venstre og Frp som stemte imot riving.

– Grunnene til at de er forsinket, er at Plan og Bygningsetaten (PBE) utsatte frist på uttalelser fra BU til etter sommerferien, og at innbyggerinitiativet skal opp i bystyret, sier initiativtaker til «Innbyggerinitiativet», Anne Ølstad, til Dagsavisen.

Hun har samlet inn de nødvendige 300 underskriftene til å fremme rivingen av Ruseløkka skole inn for bystyret.

De krever en ny utredning av vedtaket, og krever rehabilitering. Noe som ikke er like populært blant alle.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger om at vi ikke tenker på barnas beste, og at det vi nå driver med er å trenere hele prosessen. Grunnen til at vi kom så sent i gang med dette initiativet, i mai år, er at vi først trodde at løpet var kjørt i forhold til riving, sier hun.

Utsatt

Byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap) er litt overrasket over at beboerinitiativet har kommet først i det siste.

– Dette har ført til at vi allerede er forsinket. Planen var å starte rivingen i august, sier Tellevik Dahl til Dagsavisen.

– Det er rart at dette kommer opp nå, når vedtaket om rivning ble gjort i fjor. I dag busser vi over 2.000 osloelever rundt til forskjellige skoler i Oslo, på grunn av bygging og oppgradering av skoler. Vi har ingen plan B, om Ruseløkka skole skulle bli utsatt. En rehabilitering vil også føre til over 200 færre elevplasser på grunn av nye tekniske krav. Per i dag har vi ikke forslag på hvor disse elevene skal gå på skole. For hver dag som går uten at vi kommer i gang, jo strammere blir tidsfristen til skolestart 2020. Senest i dag fikk jeg et brev fra FAU ved Ruseløkka skole, hvor de innstendig ber om at det ikke blir noen utsettelser, sier Tellevik Dahl.