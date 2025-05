Ukraina mener Russland ikke forstår seg på diplomati

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Så lenge våpenhvilen pågår, er det et minstekrav at Vesten slutter å levere våpen til regimet i Kyiv, og at Ukraina avslutter sin mobilisering, sa Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia i en tale til Sikkerhetsrådet.

– Etter det kan en våpenhvile bidra til å finne en varig løsning på de underliggende årsakene til konflikten, fortsetter han.

Russland har hele tiden understreket at de vil ha en løsning i bunnen før de vil vurdere en våpenhviler. I tillegg sier de at vil unngå at ukrainerne kan bruke en våpenhvile til å omgruppere og styrke seg.

– Et slag i ansiktet

Ukraina, som siden mars har bedt om en innledende våpenhvile på 30 dager for så å jobbe med å løse konflikten, avfeier de russiske kravene og sier russerne er arrogante og ikke skjønner hvordan diplomati fungerer.

– Dette er et slag i ansiktet på alle som tar til orde for fred. De forstår seg ikke på normale holdninger og diplomatisk språk. Det er på tide å snakke til dem med sanksjonenes språk og øke støtten til Ukraina, skriver landets utenriksminister Andrij Sybiha på X.

Snakket med Erdogan

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har igjen krevd at man må bli enige om en betingelsesløs våpenhvile.

– En våpenhvile er nødvendig for å komme nærmere fred. Det må slutt på å drepe mennesker, skrev han på Telegram etter en telefonsamtale med sin tyrkiske kollega Recep Tayyip Erdogan.

– Vi deler synet om dette møtet ikke kan eller bør bli innholdsløst, sier Zelenskyj.

Etter planen skal representanter for Russland og Ukraina møtes til samtaler i Tyrkia på mandag.

