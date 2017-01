Planlegger leasing av klær

Innenriks

– Vi tror leasing kan forlenge livstiden til klesplagg og utstyr, samtidig som dette åpner for at kunder bare trenger å betale for den faktiske bruken.

Det sier Rebecca Johansson, forsknings- og utviklingsansvarlig for materialer i tekstilindustriselskapet Helly Hansen.

Tobarnsmor Svenja Lehmann, som er på handletur i Oslo sentrum, hilser idéen velkommen.

– Ja, spesielt for små barn, som ikke sliter så mye på klærne, kan leasing være aktuelt, mener hun.

Utgiftsbomber

Sammen med innovasjonsselskapet Æra har Helly Hansen fått 410.000 kroner fra Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) til å utvikle ulike konsepter for leasing og korttidsutleie av klær. Ikke minst småbarnsforeldre som ser at ungene hurtig vokser ut av klærne sine, bør håpe på et vellykket prosjekt.

– Statistikk viser at et barn koster foreldrene om lag 1,5 millioner kroner fram til det fyller 18 år. Hvis vi bryter ned dette tallet og ser på utgiftene til vinter- og regntøy, kommer vi til 5-6.000 kroner per barn i året, forteller rådgiver Anne Elisabeth Bull ved DOGA.

– Hva får småbarnsforeldre for det?

– Det holder til en vinterparkdress, fleeceundertøy, regnjakke og -bukse med støvler, og parkdress til bruk i overgangen til vår og høst.

– Tror du leasing av klær kan bli et attraktivt alternativ?

– Jeg har veldig tro på at dette kan fungere hvis tilbudet blir praktisk og godt med en riktig pris.

Også forsker Ingun Grimstad Klepp ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, har tro på leasing av barneklær.

– Ja, dette kan godt ha noe for seg, mener hun.

– Leasing er nytt når det gjelder barneklær, men det er allerede mye tradisjon for leasing av andre typer klær, slik som selskapstøy og brudekjoler.

Samtidig er barn allerede vant til å overta klær andre barn har brukt før dem.

– Arv av barneklær er «still going strong», sier Klepp.

Det bekrefter Svenja Lehmann.

– Den yngste sønnen min har hele tiden arvet klær etter den eldste.

I en SIFO-undersøkelse fra 2014, opplyser så mye som 77 prosent av de spurte at barna deres har arvet klær, sko eller sportsutstyr. 36 prosent oppgir at dette har hatt stor betydning for familiens økonomi.

Hva slags effekt leasing av klær vil kunne få for arv av klær, er noe Klepp nå er nysgjerrig på, men det endrer ikke hennes holdning til Helly Hansen og Æras planer.

– Jeg heier på alle slike nye forsøk, sier hun.

– Hvorfor det?

– Det private forbruket har vokst enormt, og de kollektive løsningene er blitt lagt ned. Det må snus, svarer Klepp.

– Forholdet mellom å eie og å bruke ting må løses opp ved å finne effektive og gode metoder som kan bidra til dette, ikke bare når det gjelder klær, men også andre forbruksvarer, tilføyer hun.

– Gigantisk overforbruk

Importen av klær til Norge blitt mer enn doblet de tre siste tiårene, ifølge Framtiden i våre hender. Det igjen har bidratt til at hver nordmann nå i gjennomsnitt kaster 13 kilo klær i året, viser SSB-tall gjengitt av NRK.

Den enorme forbruksveksten er også noe som opptar Anne Elisabeth Bull i DOGA.

– Vi har et gigantisk overforbruk av sportsutstyr og vinterklær. Nå må vi få ned forbruket. De globale kostnadene ved at vi produserer mer og mer tøy er enorme. I et miljøperspektiv er ikke dette en bærekraftig utvikling, understreker hun.

Det har også Helly Hansen innsett.

– Hittil har vi konsentrert vår miljøinnsats mot materialer og produksjon. Nå vil vi begynne å se nærmere på bærekraftige forretningsmodeller, sier Rebecca Johansson.

– Hvor mye kan leasing av barneklær komme til å koste?

– Vi vil nå utforske konseptet for å finne ut av hvor mye foreldre kan være beredt til å betale, og også hvor mye denne leasingen vil koste oss. Klærne må jo vaskes og vedlikeholdes mellom hvert barn som bruker dem, svarer Johansson.

Forretningsarkitekt Mads Bruun Høy i Æra, er opptatt av å utvide leasing-idéen,

– Utover barnehagemarkedet er det ikke fjernt å se for seg leasingtjenester rettet mot turister, medlemmer av seilklubber og de som bare sporadisk besøker alpinanlegg, sier han.