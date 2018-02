Svenskehetsen trigget Bjørgen

Vinter-OL 2018

Av Espen Hartvig

PYEONGCHANG: Nå går Bjørgen for tre gull i Pyeongchang. Hun vil gjerne gå sprintstafetten. Tremila søndag er hun sikret.

På veien mot stafettgull kollapset Astrid Uhrenholdt Jacobsen fullstendig på andre etappe. Ragnhild Haga tok på seg ryddejobben og ga Bjørgen et godt utgangspunkt.

– Jeg setter dette veldig høyt. Jeg tar gull på den vanlige stafetten med to nye jenter (Haga og Jacobsen), sier Bjørgen til NTB.

– Jeg hadde ikke håpet å gå ut sammen med Stina (Nilsson), og jeg må også innrømme at jeg fryktet det verste, men jeg fikk noen meter ut av den siste svingen.

Den hadde Bjørgen både trent på fysisk og mentalt.

– Det er ingen enkel sving. Den er ganske jæv …. Om man har stive bein. Jeg var veldig fokusert på å kjøre den bra og å få fart ut på stadion, sier Bjørgen.

Les også: Astrids tårer: - De oppsummerer hele karrieren

Taktisk spill

Ute i sporet prøvde svenskene med taktisk spill.

– Flere ledere ropte «hon er stressad, hon er stressad». Det trigget meg bare og jeg sa til meg selv at fa…, jeg er ikke stresset, sier Bjørgen.

For noen dager siden meldte avisen Expressens langrennsekspert at Bjørgens fest var over.

Den norske skidronningen brukte også det som brennstoff i oppkjøringen til løpet.

Så signerte veteranen en etappe der hun hadde alt å tape: Med Nilsson klistret i ryggen så det ikke helt lyst ut.

Men Bjørgen mørnet svenskenes sprinter og skaffet seg et lite forsprang gjennom en perfekt siste utforbakke og sving inn mot stadion.

Jakter Bjørndalen

21. mars blir hun 38 år. Bjørgen fikk sin første pallplass i OL i 2002 (sølv, stafett).

Etter stafettseieren er Bjørgen nå bare ett OL-gull unna Ole Einar Bjørndalens rekord på åtte. Begge har 13 medaljer:

Bjørndalen 8-4-1

Bjørgen 7-4-2

Med full klaff den siste OL-uka, kan Bjørgen tangere og også vinke farvel til Bjørndalen på gulltoppen. (NTB)