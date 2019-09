– Vi nyter dette. Vi kommer til å vinne.

– Dette er som en tur i parken å regne sammenlignet med folkeavstemningen. Vi nyter dette. Vi kommer til å gå ut (av EU), og vi kommer til å vinne, sa Dominic Cummings, den beryktede sjefstrategen til Boris Johnson, under en boklansering torsdag.

Boris Johnson har lidd nederlag etter nederlag, først i parlamentet, så i Høyesterett. Men statsministeren og hans team satser alt på at de trekker det lengste strået til slutt: At de gjennomfører brexit og vinner valget som ventes om ikke så lenge.

Denne helgen samles De konservative til landsmøte i Manchester.

Donorhjelp

Med penger og et klart budskap er statsministeren overbevist om at han kan lykkes, skriver Huffington Post UK. Det konservative partiet har hatt sin mest innbringende september noen gang når det gjelder penger fra donatorer, som med Boris Johnson i førersetet ser muligheten for å se brexit gjennomført – gjerne uten en utmeldingsavtale.

Det kan komme et nyvalg før jul, og Johnson satser alt på å vinne flertall når valget kommer.

«Svikere»

Kritikken har haglet mot statsministeren på grunn av hans retorikk, som kritikerne mener oppildner til splittelse og i verste fall hat og vold. Johnson bruker ord som «surrender» (kapitulasjon) og «traitors» (svikere) om opposisjonen som vil hindre en «no deal»-brexit. Mange politikere har mottatt drapstrusler i den opphetede debatten.

Da en Labour-politiker gikk bort til Dominic Cummings torsdag og fortalte at han hadde mottatt en drapstrussel, og beskyldte Cummings for å nøre opp under hat, svarte Cummings:

– Get brexit done.

Mens mange mener Johnson de siste dagene har vist en total hensynsløshet og at han ikke er egnet til å styre, tror statsministeren og hans team tvert imot at ordbruken nettopp er det som skal til for å vinne velgere.

Med budskapet «Få brexit gjennomført» satser han på å sikre seg velgere som er lei av uthalingen rundt brexit-prosessen og kun vil «ha det overstått», og som mener parlamentet forsøker å hindre at brexit skjer.

Cummings var sentral i strategien bak «Vote Leave»-kampanjen i 2016. Han ble betegnet som hovedhjernen bak kampanjen, og i år kom det en TV-film om nettopp ham, med skuespiller Benedict Cumberbatch i hovedrollen.

– Blir pulverisert

Boris Johnson er overbevist om at han kan vinne, og vinne stort, skriver redaktør Paul Waugh i Huffington Post UK. Johnson satser på at opposisjonen er så splittet at De konservative i mange kretser vil vinne.

– Det er som i 1983, opposisjonen er splittet. Og vi kommer til å pulverisere fiendene vår til støv, sier et tidligere regjeringsmedlem til Paul Waugh.

Storbritannia opererer med enkeltmannskretser, som betyr at kun ett parti vinner den ene representanten fra hver enkelt krets, uansett hvor stort parti nummer to blir. Gitt at brexit er et altoverskyggende tema vil valget i stor grad handle om hvordan velgerne på «leave»- og «remain»-siden sprer seg mellom de ulike partiene.

Leder

De konservative leder stort sett på alle målinger, noen ganger med 10–15 prosentpoeng foran Labour. På en måling i The Daily Mail denne uka har De konservative kun et lite forsprang, med 27 prosent mot Labours 24 prosent. Liberaldemokratene, som har tatt tydelig standpunkt for å stanse brexit, puster Labour i nakken med 22 prosent, mens Brexit-partiet får 16 prosent på målingen. Men slike målinger lar seg ikke alltid i Storbritannia godt overføre til hva som blir valgresultatet, på grunn av valgordningen.

Boris Johnson kan uansett glede seg over at han i de fleste målinger blir ansett som den beste statsministerkandidaten, sammenlignet med Labours Jeremy Corbyn.

Hva gjør han?

Spenningen knytter seg nå rundt hva som vil skje i løpet av oktober. Regjeringen prøver fortsatt å få en forbedret avtale med EU, men det rapporteres om lite framgang. Om det blir en enighet med EU, skal avtalen dessuten gjennom Underhuset, og med de harde frontene der nå, er det vanskelig å se hvordan en avtale skal gå gjennom.

Spørsmålet er dessuten hva Boris Johnson gjør om det ikke blir en avtale innen 19. oktober. Da må han, ifølge en lov laget av Underhuset, be EU om en utsettelse – men dette har han sagt han ikke vil gjøre. Det er antydet fra ulike hold at regjeringen vil forsøke å finne juridiske smutthull i loven for å omgå den, for å sikre seg brexit også uten en avtale.

Dette er høyst kontroversielt fordi det i 2016 først og fremst var snakk om å gå ut av EU med en ryddig utmeldingsavtale med EU.

En oversikt over 13 målinger det siste året viser at flertallet av velgerne i samtlige målinger – dersom de hadde valget mellom å gå ut av EU uten en avtale og bli i EU – ville valgt å bli i EU, ifølge analysenettstedet WhatUKthinks.

