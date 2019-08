Venezuela: Frontene skjerpes – igjen

Guaido, som i januar utpekte seg selv til midlertidig president, sier at han og fem utvalgte medarbeidere forbereder seg på maktovertakelse og nyvalg.

Da Guaido, med støtte fra nasjonalforsamlingen, utropte seg selv til midlertidig president, sa han at Maduros valgseier fra mai 2018 var et bedrageri. Deler av opposisjonen boikottet valget og USA, EU og Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) kritiserte det.

«Regjeringsmedlemmer» i eksil

Opposisjonslederen vil ha den populære opposisjonspolitikeren Leopoldo López i en koordineringsrolle. López bor for øyeblikket i boligen til den spanske ambassadøren i Venezuela av sikkerhetshensyn.

Julio Borges, som bor i eksil i Colombia, vil ta hånd om utenrikspolitiske spørsmål. De tre resterende medlemmene i skyggeregjeringen vil ta hånd om økonomisk utvikling, andre økonomiske spørsmål og menneskerettigheter.

President Maduro anser Guaido som en nikkedukke for Donald Trumps amerikanske regjering.

Ikke planlagt nye samtaler

Partene i Venezuela har siden mai vært gjennom flere runder med samtaler, som først startet i Oslo, men senere ble flyttet til Barbados.

USA var det første landet til å anerkjenne Guaido som president, og senere har flere enn 50 land gjort det samme.

Maduro avlyste nye samtaler for tre uker siden, etter at USA innførte nye sanksjoner mot hans regjering. Guaido støtter sanksjonene, som han håper vil presse Maduro til å tre av og utlyse nyvalg.

Guaido sier onsdag at samtalene med Maduros regjering «ikke fungerer» og at det for øyeblikket ikke er satt noen dato for gjenåpning av samtalene.

Han legger til at det «ikke tjener det venezuelanske folket» hvis den sittende regjeringen kun vil bruke samtalene for å bedre sitt ansikt utad.