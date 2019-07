General Mark Milley, som er nominert til å overta som USAs neste forsvarssjef, sa i en senatshøring torsdag at USA spiller en viktig rolle i å opprettholde navigasjonsfrihet i Gulf-regionen.

Også USAs allierte vurderer militæreskorte, ifølge Milley.

– Jeg tror vi kommer til å utvikle dette i løpet av de neste ukene, sier han med henvisning til en plan som innebærer å tilby militæreskorter til kommersielle aktører i regionen.

Uttalelsene hans bygger videre på forsvarssjef Joseph Dunfords mer udetaljerte kommentarer tidligere denne uken.

Situasjonen er svært spent etter at Gibraltar i begynnelsen av juli arresterte et iransk oljeskip som følge av mistanke om at det skulle frakte olje til sanksjonerte Syria. Den iranske Revolusjonsgarden har uttalt at USA og Storbritannia vil «angre dypt» på hendelsen.

De skal onsdag ha forsøkt å ta en britisk oljetanker i Persiabukta, men skal ha blitt jaget bort av den britiske fregatten HMS Montrose, som eskorterer oljetankeren på ferden gjennom Persiabukta, ifølge CNN.