Verden

Tusk var tirsdag i EU-parlamentet i Strasbourg for å debriefe de folkevalgte om toppmøtet, som ble holdt torsdag og fredag.

– EU-toppmøtet fant sted i en geopolitisk kontekst som bare blir verre og verre. Derfor sa jeg til lederne at EU må ta seg sammen. For meg betyr det økt militært samarbeid, at vi må forberede oss på det verste når det gjelder handel, og framforalt at vi må holde sammen, sa Tusk.

Han mener det ble gjort framskritt på toppmøtet.

– Men det er ikke til å legge skjul på at vi har en lang vei foran oss, og det blir garantert ikke enkelt.

(NTB)