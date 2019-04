Trump saksøker komitéleder i Kongressen

Søksmålet ble levert til en føderal domstol i Washington mandag. Komitéleder Elijah Cummings stevnet tidligere i april en regnskapsfører for Trump Organization med krav om innsyn i Trumps finanser flere år tilbake.

Anklages for trakassering

I søksmålet fra representanter for Trump og hans organisasjon heter det at Cummings' krav mangler et «legitimt lovgivende formål». Demokratene anklages videre for å trakassere Trump og utnytte deres flertall i kongresskammeret til å sverte presidenten.

– I stedet for å samarbeide med presidenten for å vedta tverrpolitiske lover som faktisk kan gagne amerikanere, er demokratene i Representantenes hus bare besatt av å finne noe som de kan bruke for å skade presidenten politisk, heter det i søksmålet.

Før presidentskapet

Cummings anklages videre for å ha latt være å konsultere republikanerne i kontrollkomiteen før han stevnet Trumps regnskapsfører. I søksmålet heter det dessuten at stevningen har som mål å granske hendelser som skjedde før Trump ble president.