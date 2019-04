Donald Trump vurderte datteren Ivanka til å lede verdensbanken fordi hun er «god med tall»

Seniorrådgiver Ivanka Trump bekrefter at faren spurte om hun var interessert i å lede Verdensbanken – og at hun takket nei.

President Donald Trump sa nylig følgende til The Atlantic:

– Jeg vurderte også Ivanka til Verdensbanken. Hun ville vært fremragende der fordi hun er veldig god med tall, sa Trump.

I et intervju med nyhetsbyrået AP bekrefter Ivanka Trump at faren tok opp «spørsmålet» om den da ledige toppjobben med henne. Hun svarte at hun er «fornøyd med jobben» hun har i dag som seniorrådgiver i Det hvite hus.

Ivanka Trump deltok i utvelgelsesprosessen for den nye presidenten i Verdensbanken, David Malpass, som hun mener vil gjøre en «utrolig jobb».

Andre jobber

På spørsmål om faren har tilbudt henne andre toppjobber, svarer hun at det får bli mellom dem. Presidentens datter sier videre at hun ikke ser for seg at hun vil stille til valg i framtida.

Ivanka Trump ble intervjuet av AP under et besøk i Elfenbenskysten. Hun er på en fire dager lang reise i Afrika i forbindelse med den amerikanske regjeringens initiativ for å fremme kvinners deltakelse i arbeidslivet.

– Jeg er veldig begeistret over å kunne fortsette mitt arbeid, som konkret handler om å støtte og fremme kvinners rolle på dette kontinentet og ellers, sier seniorrådgiveren.

Verdensbanken har 189 medlemsland og hovedkontor i Washington. Institusjonen ble grunnlagt i 1944 for å stable krigsherjedes lands økonomier på beina igjen. Siden har Verdensbanken skiftet fokus for å bidra til utvikling i Afrika, Asia og Latin-Amerika. (NTB)