Tilbake på scenen

Verden

Han er straffedømt for skatteunndragelser og vært tiltalt for å ha hatt sex med en mindreårig. Han ble presset til å trekke seg som statsminister av Tysklands kansler Angela Merkel midt i finanskrisen i 2011. Han er blitt 81 år og virket ferdig i italiensk politikk. Med kritthvite tenner og rynkefri panne gjør Silvio Berlusconi nå comeback, og han gjør det godt.

Partiet Forza Italia er tredje størst på meningsmålingene og den konservative partialliansen Berlusconi leder, ligger samlet an til å vinne valget i Italia 4. mars.

Nye populister

Populisten Berlusconi dominerte italiensk politikk i to tiår og var mest kjent for alt annet enn politikken han førte.

Men nå har nye populister entret scenen i Italia og Berlusconi omtales som relativt moderat og etablert, mens det er Fem stjerner-bevegelsen som er de systemkritiske populistene.

Fem stjerner-bevegelsen ble startet av den tidligere klovnen med de grå krøllene, Beppe Grillo, og ligger an til å bli Italias største parti med en oppslutning rundt 28 prosent. Men det er uklart om de også vil vinne makta, for bevegelsen har sagt de ikke vil inngå regjeringskoalisjon med andre partier. Bevegelsens fremste saker er borgerlønn, mer statlig pengebruk og EU-skepsis.

Vet ikke

Venstreblokken som nå sitter med makten i Italia, går til valg på en proeuropeisk, anti-populistisk politikk, inspirert av Frankrikes president Emmanuel Macron, skriver avisa The Guardian.

Venstresiden ligger an til et realt valgplask om målingene skal slå til. Men det er det ikke sikkert de gjør, for et høyt antall velgere har fortsatt ikke bestemt seg for hva de skal stemme.

Berlusconis høyreblokk, der også det fremmedfiendtlige partiet Lega Nord inngår, ligger an til å få opp mot 40 prosent, i følge avisa The Guardians beregninger. Men det trengs flertall for å regjere og vanskelige regjeringsforhandlinger er derfor trolig det sikreste utfallet 4. mars.

Innvandring

Høyreblokken vinner stemmer på at innvandring er et hovedtema i valgkampen. Et fascistisk skuddangrep på seks afrikanske migranter i den lille byen Macerata satte migrasjon på agendaen. Den mistenkte 28 år gamle italienske mannen leste Hitlers «Min kamp» og har tidligere stilt som lokalpolitiker for Lega Nord. Mannen skal ha forklart at han ville hevne drapet på en 18 år gammel italiensk kvinne i januar. En nigeriansk mann er mistenkt for å ha drept og partert kvinnen, skriver den tyske avisen Der Spiegels korrespondent i Roma.

Lega Nord-leder Matteo Salvini legger skylda på den ukontrollerte migrasjonen til Italia fordi det fører til sosiale konflikter. Mens Berlusconi har kalt migranter en «sosial bombe», skriver Der Spiegel.