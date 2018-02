Raser mot Trump: – Gjør noe i stedet for å sende bønner!

Verden

USAs president Donald Trump fokuserte på mental helse og nevnte ikke strengere våpenlover da han torsdag talte til nasjonen om skolemassakren i Florida.

– Hele vår nasjon står sammen med tungt hjerte for å be for ofrene og deres familier, sa han og gjorde det klart at myndighetene er til stede for å lindre smerten til alle som har det vondt etter massakren der 17 mennesker ble drept av en tidligere elev.

Det eneste helt konkrete Trump tok opp i talen for å hindre nye skytemassakrer, var at man må ta mental helse på alvor. Men han nevnte verken våpen eller strengere våpenlover med ett ord.

– Vi skal samarbeide med lokale myndigheter for å bidra til å sikre våre skoler og takle det vanskelige temaet mental helse, sa han og la til at sikring av skoler blir et prioritert emne på et møte med guvernører og statsadvokater fra hele landet neste måned.

I talen takket han også politi og redningstjenester og sa han planlegger et besøk til Parkland for å møte skadde og pårørende, men uten å nevne noe spesifikt tidspunkt.

Mentalt syk

I talen sa han ingenting om gjerningsmannen, men tidligere tvitret han om at 19-åringen var mentalt syk og utvist fra skolen.

Også Floridas republikanske guvernør Rick Scott og sheriffen i Broward-fylket, Scott Israel, ba torsdag om strengere regler for å hindre at mentalt syke personer får tak i våpen.

En 19 år gammel tidligere elev drepte 17 mennesker da han åpnet ild med et AR-15-gevær på skolen i Florida onsdag. Han ble kort tid senere pågrepet og drapssiktet. 19-åringen hadde kjøpt det halvautomatiske geværet på helt lovlig vis for et år siden.

Gjerningsmannen var medlem av den rasistiske nasjonalistmilitsen Republic of Florida, ifølge guppens leder, Jordan Jereb. Han sier 19 år gamle Nikolas Cruz hadde deltatt i paramilitære øvelser med militsen i Tallahassee.

Republic of Florida (ROF) har som mål å gjøre Florida til en etnisk hvit delstat, ifølge Jereb. Han sa at han ikke kjente Cruz personlig.

19-årige Cruz «handlet på egen vegne og er selv ansvarlig for hva han gjorde», sier Jereb om skytemassakren der 17 mennesker ble drept onsdag. Jereb hevder videre at Cruz hadde «problemer med ei jente» og at datoen for angrepet, valentinsdagen, trolig ikke var tilfeldig.

På sin hjemmeside beskriver ROF seg som en «hvit borgerrettsorganisasjon». Nyhetsbyrået AP beskriver gruppa som en «hvit nasjonalistmilits».

Kritikk for sen reaksjon

Trump har fått krass kritikk for at Det hvite hus drøyde i 18 timer med intense overveielser før pressetalskvinnen Sarah Sanders varslet at presidenten skulle tale til nasjonen.

Tidligere på dagen sendte han ut en symbolsk erklæring om at nasjonen sørger sammen med dem som mistet sine kjære, og varslet at det skulle flagges på halv stang på ambassader og offentlige og militære bygninger.

For øvrig var det eneste livstegn fra ham et par twittermeldinger der han sa han hadde snakket med Floridas guvernør, og sendte sine bønner og kondolanser til familiene.

«Ingen barn, lærere eller noen andre skal måtte kjenne seg utrygge i en amerikansk skole», skrev han.

Rasende svar

Han fikk et rasende twittersvar på tiltale fra en jente som angivelig var til stede på skolen i Florida mens skytingen pågikk, ifølge avisa The Independen t.

«Jeg vil ikke ha dine kondolanser, din drittsekk, mine venner og lærere ble skutt. Mange av mine klassekamerater er døde. Gjør noe i stedet for å sende bønner. Bønner fikser ikke dette. Men våpenlover vil hindre det i å skje igjen», skrev Sarah i meldingen.

Kongresspolitikerne, for det meste republikanere, har hittil stoppet nesten alle forsøk på å innføre strengere våpenlover, inkludert regler for å hindre mentalt syke og kriminelle i å kjøpe våpen.

Samtidig som den 19 år gamle Nikolas Cruz, som er siktet for skytingen, satt i lange avhør i fengselet i Fort Lauderdale, har det dukket opp flere detaljer om hans «foruroligende» profil i sosiale medier, og meldinger om at han en periode fikk psykiatrisk behandling.

Medelever redd ham

Et utdrag fra Instagram-kontoen hans viser at han flere ganger har posert med våpen som pistoler og kniver, og i et av innleggene ber han om råd for å kjøpe en spesifikk haglemodell. Han skal også ha skrytt av hvordan han drepte dyr.

Flere av hans tidligere medelever beskriver ham som våpengal. En av elevene sier til en lokal TV-kanal at flere hadde spøkt med at han kom til å angripe skolen.

En av lærerne som hadde Cruz som elev, sier det kom flere bekymringsmeldinger om tenåringen, og at han har vært identifisert som en mulig trussel for medelevene.

–Vi hadde et problem i fjor da han truet andre elever, sier læreren, som legger til at ledelsen hadde sendt et brev til alle lærerne for å advare mot Cruz.

(NTB)