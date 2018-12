Ifølge helsemyndighetene på Gazastripen ble Karam Fayyad skutt og drept under en demonstrasjon øst for byen Khan Yunis.

Rundt 5.000 palestinere demonstrerte fredag flere steder på Gazastripen, og det ble kastet stein og sprengladninger mot det strengt bevoktede grensegjerdet mot Israel, ifølge en talskvinne for den israelske regjeringshæren.

Minst 240 palestinere er drept og tusenvis er såret av israelske soldater siden de ukentlige demonstrasjonene mot israelsk okkupasjon, beleiring og blokade begynte i mars i år.

To israelske soldater er drept på samme tid, den ene etter å ha blitt skutt fra palestinsk side og den andre under en mislykket operasjon inne på Gazastripen.

Israel anklager Hamas for å stå bak uroen og for å bruke demonstrasjonene som dekke for å infiltrere og angripe mål i Israel.

(NTB)