I den ene studien, som er publisert av Science Direct og satt sammen av forskere fra seks land, kommer det fram at Europa har plass til 11 millioner vindmøller, nok til å produsere mer strøm enn verden forventes å bruke i 2050, melder NRK.

Det Norge, Russland og Tyrkia som kommer best ut med hensyn til potensial til lands, der de beskrives som land med «lite vindenergi og store vindressurser – og masse plass».

Havvind så det suser

En annen rapport, Global Offshore Wind Market Report, lanseres onsdag av Norwegian Energy Partners under NORWEP Energy Conference. Ifølge den rapporten vil havvind i verden øke kraftig som energiressurs de kommende årene, i snitt med 24 prosent i hvert av de neste fem årene.

Det vil i så fall innebære at en forventet installert kapasitet på 35 gigawatt i slutten av 2019 vil kunne være 85 gigawatt i 2024.

– Dette er raskere vekst enn tidligere forventet, og en sammenligning med tidligere rapporter viser en akselererende markedsvekst, skriver sjef for NORWEPs arbeid med havvind og solenergi, Jon Dugstad i en epost til NTB.

Muligheter

Ifølge Wind Europe kom i går 4,2 prosent av norsk energi fra vind, alt fra land, og havvind har til nå kostet mer å produsere enn det har vært verdt.

Nå nærmer imidlertid kostnaden for havvind seg kraftprisen i markedet. Prisen på kraft produsert av havvindturbiner i Europa er ifølge NORWEP konkurransedyktig i stadig flere prosjekter. Større turbiner med høyere tilgjengelighet, nye kraftkabler, redusert installasjonstid og innovative vedlikeholds-løsninger bidrar til lavere kostnader, påpeker Dugstad, som mener det gir store muligheter for Norge.

– I det raskt voksende markedet for havvind er behovet stort for leverandører med ekspertise fra offshore energivirksomhet slik vi kjenner det fra Norge. Det gir store muligheter for utvikling av en sterk norsk leverandørindustri for havvind, og vi tror norsk industri kan eksportere varer og tjenester til havvind for nærmere 50 milliarder kroner i et 10 års perspektiv, sier han.

