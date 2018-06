Nederland forbyr burka og nikab: – Neste steg er å stenge alle moskeer

Verden

AV Christian Sandborg

Det såkalte burkaforbudet gjelder også på offentlig transport og i offentlige bygninger, der det også blir forbud mot å bruke helhjelm eller på annen måte dekke til ansiktet, skriver NTB.

Forslaget om burkaforbud ble først fremmet for 13 år siden av ytre høyre-politikeren Geert Wilders, som har beskrevet seg selv som islam-hater.

– Dette er en historisk dag og det første steget for å av-islamisere Nederland, sier senator Marjolein Faber-Van de Klashorst til CTV News.

Marjolein Faber-Van de Klashorst er medlem av Geert Wilders Frihetspartiet.

– Neste steg er å stenge alle moskeer i Nederland, fortsetter Marjolein Faber-Van de Klashorst.

Forbud i 2016

Underhuset i den nederlandske nasjonalforsamlingen stemte for et slikt forbud i 2016, men det skulle gå ytterligere tre år før vedtaket i overhuset. Det er ventet at forbudet vil tre i kraft neste år.

Hvordan forbudet skal praktiseres, og hvem som skal håndheve det, er høyst uklart. Et av spørsmålene som er reist, er om bussjåfører skal nekte passasjerer med nikab eller burka adgang.

Jurister er kritiske til forbudet, og opposisjonen kaller det symbolpolitikk ettersom det neppe er flere enn 400 kvinner som bærer burka i Nederland.

Kritikk

Vedtaket møter kritikk fra De Grønne.

– Det er helt upropopsjonalt og den eneste effekten vedtaket vil ha er at mange av disse kvinnene blir sittende hjemme enda mer, sier medlem av de grønne, senator Rikard Ganzevoort

– De vil ikke ha muligheten til å gå på skole. De vil ikke ha muligheten til å lære seg å svømme og andre aktiviteter, fortsetter Ganzevoort.

