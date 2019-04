Nå må de starte forberedelser til å delta i EU-valget

LONDON (Dagsavisen): Storbritannias statsminister Theresa May kan i neste uke bli nødt til å be EU om en lang utsettelse av brexit, og med det starte prosessen med å forberede deltakelse til EU-parlamentsvalget i slutten av mai.

Det er situasjonen snart tre år etter at befolkningen stemte for å gå ut, idet landet er på overtid ut fra den opprinnelige exit-datoen.

Lynraskt i Underhuset

Regjeringen håper fortsatt landet kan unngå å delta i valget, men er nødt til å gjøre seg klar til det dersom en avtale ikke blir klar i løpet av de neste dagene – og det sitter langt inne.

Ingenting er normalt i britisk politikk nå om dagen: Onsdag gikk Underhuset til det uvanlige skritt å i løpet av noen få timer å hastebehandle et lovforslag i en prosess som normalt tar flere uker eller måneder.

Like før midnatt natt til torsdag stemte Underhuset for – med én stemmes overvekt – å lovfeste at statsminister May må be EU om en utsettelse dersom hun ikke får noen brexitavtale gjennom før 12. april.

Parlamentet kan bestemme hvor lang utsettelse May skal be om, ble det bestemt. Forslaget skulle torsdag til Overhuset, der det er ventet å gå gjennom.

Forslag, initiert av Labour-politikeren Yvette Cooper, er ment å hindre at landet går ut av EU uten en avtale neste uke, som de fleste i Underhuset mener vil være katastrofalt for landet.

Sier nei

Det vil være opp til EU å godkjenne en utsettelse, og EU-lederne skal møtes til toppmøte om brexit 10. april.

May sa denne uka at hun vil be om en kort utsettelse utover 12. april, samtidig som hun tok et drastisk valg ved å be om dialog med Labour-leder Jeremy Corbyn om å finne en løsning, fordi hun ikke ser noen annen vei ut.

Men president Jean-Claude Juncker i EU-kommisjonen sa umiddelbart at det ikke vil være aktuelt med en kort utsettelse dersom en avtale ikke er klar innen 12. april. Kun en lang utsettelse vil da være aktuelt – muligens ut året eller lenger.

Det er også forutsatt at det da er en plan for hva som skal skje. Det kan for eksempel være en folkeavstemning.

EU kan ikke ta sjansen på at valget til EU-parlamentet går av stabelen uten at et av EU-landene deltar, og det er ikke klart nå om Storbritannia da er ute.

Jeremy Corbyn og Theresa May fortsatte samtalene torsdag. Foto: NTB scanpix

Rasende

Håpet i Downing Street er at det fortsatt vil være mulig å få gjennom og ratifisere en avtale innen 22. mai, dagen før EU-valget, slik at landet da går ut og deltakelsen i valget kan avlyses i siste øyeblikk.

Tanken på en lang utsettelse og eventuell deltakelse i EU-valget gjør brexit-tilhengerne i Det konservative partiet rasende.

Mange av dem føler seg sviktet av May, som har valgt å snakke med Labour og dermed potensielt åpne opp for en mykere brexit. To regjeringsmedlemmer har trukket seg etter Mays beslutning, og flere kan komme de neste dagene.

Folkeavstemning

Samtalene mellom May og Jeremy Corbyn fortsatte i går, etter et første møte onsdag. Corbyns krav til en brexitavtale er at den innebærer at Storbritannia skal være i en tollunion med EU, og «sterkt knyttet til» det indre markedet, uten å være medlem – en plan mange mener er vag.

Corbyn er under sterkt press av pro-EU-politikere i sitt eget parti om ikke å gå inn på noen avtale med May uten at den samtidig settes ut til en folkeavstemning til godkjennelse. Corbyn sa han hadde tatt opp temaet folkeavstemning i det første møtet, men har ikke lovet at det skal være et krav til enhver avtale.

Statsministeren skal ikke ha avvist temaet, skriver Huffington Post.

Et bemerkelsesverdig utspill kom dessuten onsdag fra finansminister Philip Hammond, som ikke utelukker en folkeavstemning.

– Mange vil være imot det, og jeg er ikke sikker på at det er et flertall i parlamentet for deg, men det er et troverdig forslag som fortjener å bli prøvd ut, sa Hammond til ITV.

Han er den første ministeren som har antydet muligheten.

Skepsis

Få tror på et gjennombrudd i samtalene mellom Corbyn og May. De kan bli enige om en tollunion, men dette er svært kontroversielt hos De konservative. Diskusjonen om tilknytning til det indre marked er også vanskelig. Mange i Labour er dessuten skeptiske til det hele, fordi de frykter at Corbyn ved å bli involvert blir klistret til en «tory-brexit».

Om de ikke blir enige, har May sagt at Underhuset kan stemme over ulike løsninger. Men det begynner å haste dersom man skal se noen bevegelse innen EU-toppmøtet onsdag i neste uke.

