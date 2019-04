LONDON (Dagsavisen): Vil statsminister Theresa Mays snuoperasjon tirsdag kveld føre til en løsning i siste øyeblikk på den fastlåse brexit-krisen?

De konservative harde brexit-tilhengerne raser mot statsministeren, etter at hun tirsdag kveld, etter et sju timers regjeringsmøte, sa hun ville samtale med Labour-leder Jeremy Corbyn for å finne et tverrpolitisk kompromiss på brexit, og samtidig sa hun vil be EU om en kort utsettelse av brexit. De to skal etter planen møtes onsdag ettermiddag.

Skuffet

Snuoperasjonen blir ansett som at May har valgt å forsøke seg i retning av en myk brexit i stedet for å høre på brexit-tilhengerne i egen regjering som synes nettopp det er en elendig løsning og heller vil ha en «no deal».

– Svært skuffende, sier partifelle Boris Johnson.

May har hele veien søkt å holde seg inne med sine egne partifeller for å hindre splittelse i partiet, og er blitt beskyldt for å sette partiet først.

Etter tre nederlag for hennes avtale i parlamentet, har May nå vendt seg til Labour i stedet for å se om det er mulig å hente nok støtte der til å få gjennom en avtale innen få dager.

Faren for en «no deal» er redusert etter Theresa Mays kunngjøring, selv om det ennå ikke er utelukket. Mays nye strategi viser at det nå trolig enten kan gå i retning en myk brexit eller at Storbritannia ikke går ut av EU. Dette er begge retninger EU ønsker velkommen.

Theresa May under sin kunngjøring tirsdag kveld. Foto: NTB scanpix

Deler skyld?

Det er likevel sterk tvil hos de fleste om at disse samtalene vil føre fram. En viktig grunn er at mange tror May nå prøver å få Corbyn med på å ta skylda for hele brexit-krisen, ved å involvere ham tett.

Om han går med på et kompromiss med May vil han av pro-EU-delen av Labour bli beskyldt for å legge til rette for en brexit sammen med De konservative, noe som ikke blir godt tatt imot i store deler av Labours velgermasse. Om han ikke går med på noe, kan May for øvrig peke på ham og si at han «blokkerte brexit».

Dersom May og Corbyn ikke finner en felles løsning, skal Underhuset få stemme over ulike muligheter, foreslår May. EU holder toppmøte i neste uke, 10. april, og en avtale bør derfor være klar denne uka.

Press mot Corbyn

Samtidig legger mange Labour-politikere som ønsker en ny folkeavstemning press på Corbyn for at han skal be om nettopp det: at enhver avtale skal legges fram for godkjennelse av folket før den blir vedtatt. Landsmøtet gikk inn for å holde alle muligheter åpne, inkludert folkeavstemning. Dette er også hva 80 prosent av Labours medlemmer ønsker, ifølge målinger.

Corbyn har sagt at han ønsker at Storbritannia skal være en del av en tollunion og være «sterkt knyttet til» det indre marked.

Rådgivere rundt May har sagt at hun kan være villig til å vurdere en mykere brexit, blant annet med en tollunion. Dette vil imidlertid være svært kontroversielt i hennes eget parti – kun et fåtall av dem ønsker dette. Det kan føre til et ras av avganger i regjeringen.

Svik

Men om Corbyn faktisk vil kreve en folkeavstemning også, er usikkert.

Professor Tim Bale ved Queen Mary University i London er i tvil.

– Det kan godt være han ikke vil det. I så fall spiller han høyt, og gambler på at hans egne velgere på pro-EU-siden likevel ikke vil forlate Labour fordi de ikke har så mange andre aktuelle partier å gå til, sier Bale til Dagsavisen.

– Det vil bli ansett som et stort svik av de mange Labour-velgerne som vil ha en folkeavstemning, men Corbyn kan satse på at de tilgir ham, for som leder er han fortsatt populær i grasrota i partiet, sier Bale.

Han mener Corbyn gjør lurest i å be en folkeavstemning.

– Det er risikabelt for ham å bli enig med May om en avtale uten folkeavstemning. Det vil bli sterk intern kritikk mot ham, og ved å be om en folkeavstemning kan han i manges øyne se «statsmannsaktig» ut, han kan møte pro-EU-velgerne og si at han ikke gikk inn på en brexit med May uten å høre med folket først, sier Bale.

Skepsis

Dersom May og Corbyn faktisk kommer til enighet om en myk brexit, er mange også skeptiske til om det vil bli gjennomført. May har sagt hun vil gå av hvis en avtale går igjennom, og hennes etterfølger kan bli en konservativ politiker som er sterkt imot å gjennomføre en myk brexit. May vil kun diskutere den politiske erklæringen som handler om de fremtidige relasjonene med EU, ikke selve skilsmissen. De fremtidige relasjonene skal forhandles fram i neste fase – da trolig av en annen enn May. I motsetning til selve skilsmisseerklæringen, er den politiske erklæringen som nå henger ved denne, ikke politisk bindende.

Liv og røre ved parlamentsbygningen i London. Her en dobbeltgjenger av politikeren Boris Johnson. Foto: Åsne Gullikstad

Folkeavstemning?

Hvis det blir en avtale håper May at Storbritannia kan gå ut av EU innen 22. mai, i stedet for 12. april, som allerede er om en uke. Datoen 22. mai er ikke tilfeldig, siden EU holder valg 23. mai. May vil unngå at landet deltar i EU-valget, men hun kan likevel bli nødt til det: Dersom Storbritannia fortsatt er medlem, må britene være med på valget.

EU vil trolig kreve at Storbritannia gjør seg klar til å delta i EU-valget 23. mai, men at deltakelsen kan trekkes i siste øyeblikket dersom det ikke blir noen avtale.

Tim Bale tror sannsynligheten for et nyvalg i Storbritannia nå har minsket.

– Jeg tror De konservative vil frykte det, og Labour er heller ikke så sikre på å vinne, sier Bale.

Han tror det nå vil stå om følgende muligheter:

– Det er fullt mulig at samtalene mellom May og Corbyn ikke fører fram, og at man trenger en lang utsettelse. Det er fortsatt også mulig at vi kan krasje ut av EU uten en avtale, men da 22. mai i stedet for 12. april. Det er også mulig at den eneste måten å få gjennom en avtale er å holde en ny folkeavstemning, sier Bale.

Det eneste som er utelukket for May, ifølge britiske medier, er å regelrett avlyse brexit ved å trekke artikkel 50, slik mange pro-EU-folk nå ønsker. En folkeavstemning vil også sitte veldig langt inne for May, men ifølge britisk presse er det likevel ikke utelukket for statsministeren. Om May går med på det, kan en folkeavstemning dessuten bli holdt på hennes avtale, ikke på en mykere versjon.

– Vi går mot en bekreftende folkeavstemning, det er dit vi er på vei, hevder en høytstående Labour-politiker ifølge The Guardian.

Tim Bale utelukker heller ikke at May kan gå med på det.

– Om May har lært noe gjennom denne prosessen, er det kanskje at man knapt kan utelukke noe, sier professor Tim Bale.

