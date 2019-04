Torsdag holder USAs justisminister William Barr pressekonferanse, 15.30 norsk tid, og offentliggjør så Mueller-rapporten.

Enn så lenge har den vært unntatt offentligheten.

Det vil si, noen har sett den. For Donald Trump vil innholdet ikke være noen overraskelse.

Donald Trump har tidligere sagt at han vil la justisministeren ta alle avgjørelser om offentliggjøring av rapporten, og han har sagt at han har stor tillit til Barr.

Likevel melder New York Times at Donald Trumps Trumps jurister i Det hvite hus allerede har sett rapporten og fått komme med innspill til hva spesialetterforsker Robert Mueller konkluderer med i rapporten, før den legges fram.

Dette har hjulpet Trump til å velge en strategi for hvordan han skal kjempe mot funnene i rapporten, ifølge folk i kretsen rundt Donald Trump og i Det hvite hus, skriver New York Times.

Donald Trump har også varslet en mulig pressekonferanse torsdag.

– Det er mulig jeg holder en pressekonferanse, vi får se, sa Trump ifølge MSNBC.

Det mange nå spør seg er hvorfor spesialetterforsker Robert Mueller aldri intervjuet verken Donald Trump eller Donald Trump jr.

Donald Trump har riktignok svart på noen spørsmål skriftlig, men aldri vitnet under ed.

Demokratene har krevd at hele rapporten offentliggjøres.

Leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, og Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, retter torsdag krass kritikk mot justisminister William Barrs håndtering av Muellers rapport, skriver NTB.

– Den partipolitiske håndteringen har resultert i en tillitskrise hva angår hans uavhengighet og upartiskhet, sier Schumer og Pelosi.

De krever også at Mueller stiller i en høring i Senatet.



Donald Trump, Willaim Barr og Robert Mueller. Foto: NTB Scanpix

Les også: Donald Trump vurderte datteren Ivanka til å lede Verdensbanken fordi hun er «god med tall»

Sladdet versjon

Rapporten som vil bli offentliggjort, er en sladdet versjon av den nesten 400 sider lange rapporten til spesialagent Robert Mueller.

Så langt er det bare et fire siders sammendrag som Barr har gjort av den nesten 400 sider lange rapporten som er offentliggjort. Demokratene i Kongressen har krevd å få se hele dokumentet, og ikke bare sammendraget, skriver NTB.

Der konstateres det at spesialetterforskeren har funnet bevis for at Russland forsøkte å påvirke valget. Det skjedde blant annet gjennom en koordinert desinformasjonskampanje og ved et datainnbrudd der eposter ble stjålet fra Hillary Clintons valgkampstab.

Les også: Mueller-rapporten levert. Hva nå etter Trump-seier?

Full frifinnelse

I sammendraget skriver Barr videre at Mueller ikke hadde funnet bevis på samarbeid mellom Trumps valgkampstab og Russland for å påvirke valget i 2016. Når det gjelder forsøk på å hindre rettens gang, skrev han at Mueller verken dømte eller frikjente presidenten.

President Trump på sin side har vurdert det som har kommet fram av Robert Muellers funn til å være en fullstendig og total frifinnelse.

Samtidig har fremtredende demokrater har stilt spørsmål ved justisminister Barrs uavhengighet og har hele tiden krevd full offentliggjøring av rapporten. De mener det er deres jobb som folkevalgte, og ikke justisministerens, å avgjøre om Trump har misbrukt sin stilling eller ikke.

Les også: Trump om Mueller-rapporten: – Full og total frifinnelse

Slad det versjon

Barr har på sin side sagt at deler av rapporten må redigeres av juridiske hensyn, blant annet knyttet til følsomme etterretningstemaer og for å beskytte «perifere tredjeparters» privatliv. Han har også sagt at han ikke har tenkt å la Det hvite hus les rapporten før den blir oversendt Kongressen.

Den amerikanske presidenten har siden etterforskningen startet ofte omtalt den som en «heksejakt» og har vært svært kritisk.

Muellers team bestående av totalt 19 advokater, 40 FBI-agenter, etterretningsanalytikere, regnskapsførere og andre, har intervjuet om lag 500 vitner i etterforskningen, som har pågått i 22 måneder.

Les også: 346 mennesker har mistet livet i to flystyrter. Donald Trump mener Boeing bør skifte navn

Fakta om Mueller-granskningen

* 17. mai 2017 ble tidligere FBI-direktør Robert Mueller utpekt som spesialetterforsker for å granske antatt russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

* Under etterforskningen har Muellers team utstedt mer enn 2.800 stevninger til vitneavhør, og nesten 500 ransakelsordre har blitt utstedt.

* Under etterforskningen ansatte Mueller og hans team totalt 19 advokater og fikk også hjelp fra et team bestående av 40 FBI-agenter, etterretningsanalytikere, regnskapsførere og andre.

* Teamet intervjuet om lag 500 vitner i etterforskningen, som pågikk i 22 måneder.

* Mueller-etterforskningen har hatt 13 kontakter med utenlandske regjeringer for å få overlevert bevismateriale i saken.

* 22. mars 2019 mottok justisminister William Barr Muellers rapport.

* To dager senere offentliggjorde Barr et fire sider langt sammendrag av rapporten. Der konstateres det at spesialetterforskeren har funnet bevis for at Russland forsøkte å påvirke valget, men at Mueller ikke har funnet bevis på samarbeid mellom Trumps valgkampstab og Russland.

* 18. april blir en sladdet utgave av Muellers fulle rapport offentliggjort og overlevert Kongressen.

(Kilde: Justisdepartementets sammendrag av Muellers sluttrapport, AP, AFP) (NTB)