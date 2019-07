Analysene, som er gjengitt i en studie publisert i Journal of the American Medical Association, trekker ingen konklusjoner om årsaken til symptomene som de 44 diplomatene og noen av deres familiemedlemmer led av fra slutten av 2016 og fram til mai i fjor.

Men MR-undersøkelser bekrefter at «noe skjedde med hjernene deres», sier Ragini Verma, som er professor i radiologi ved University of Pennsylvania og medforfatter av studien.

– Det er ikke innbilning. Alt jeg kan si er at sannheten der ute må finnes, sier hun.

– Uansett hva som skjedde, så var det ikke som følge av noen tilstand som fantes tidligere, fordi vi har testet for det, legger hun til.

Uforklarlige symptomer

Undersøkelsen er gjennomført på anmodning fra utenriksdepartementet. Forskere sammenlignet resultatene med MR-undersøkelser fra 48 sammenlignbare personer i to kontrollgrupper. Forskjellene er statistisk signifikante.

Diplomatene og noen av deres familiemedlemmer led av uforklarlige symptomer, fra dårlig balanse og svimmelhet til mangel på koordinasjon, uvanlige øyebevegelser, angst og det de har kalt «kognitiv tåke». I september 2017 hentet USA hjem mesteparten av dem.

I ettertid har noen av dem blitt bedre og gjenopptatt arbeidet. Andre får fortsatt rehabilitering, opplyser Verma. Det er av avgjørende betydning å følge opp diplomatene og deres familier over tid «for å se om hvorvidt disse endringene utvikler seg eller endrer seg», sier hun.

Ulike teorier

Amerikanske myndigheter har verken bekreftet eller avvist muligheten for at det kan ha dreid seg om et angrep i form av en akustisk enhet som skal ha sendt ut høyfrekvent lyd, en påstand det ikke er funnet bevis for. Det er en teori noen av diplomatene skal ha kommet med, etter å ha hørt mystiske lyder.

Opptak av lydene er blitt gjennomgått av to forskere ved University of Lincoln og Berkeley-universitetet. De uttalte tidligere i år at de mener lydkilden er sirisser, et insekt i gresshoppefamilien, og at det spesifikt dreier seg om vestindiske korthalsede sirisser som synger sin paringssang. Teorien er blitt avvist av de berørte diplomatene.

Cuba har avvist ethvert ansvar for hendelsene, som også har berørt minst 14 canadiske statsborgere. Canada sendte i januar i år hjem halvparten av sine diplomater fra Havanna etter at de skal ha fått tilsvarende helseproblemer.

