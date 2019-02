Av Johan Falnes

Det begynte med en liten notisbok med blomster på omslaget. Der noterte franske Jeanne Ponté ned alt hun opplevde av sexisme og seksuell trakassering på jobb. Hver eneste hendelse ble dokumentert med tid, sted og navn på de involverte.

Etter hvert begynte hun også å fylle boka med vitnesbyrd fra kollegaer. Hun fortsatte med det i tre år. Historiene ble bare flere og flere.

I dag er det trolig den mest fryktede notisboka i Brussel.

Utfordrer de folkevalgte

Ponté står nå i sentrum for et voksende opprør mot sexisme, seksuell trakassering og seksuelle overgrep i EU-parlamentet. Sammen med en gruppe på rundt 20 kollegaer har hun bestemt seg for å utfordre de folkevalgte før valget til nytt EU-parlament.

– Det vi vil gjøre, er å oppfordre kandidater til å undertegne en erklæring der de lover å kjempe aktivt mot seksuell trakassering og seksuelle overgrep, sier Ponté.

EU-parlamentets president Antonio Tajani og lederne for de ulike partigruppene vil bli utfordret først, forteller hun. Det skjer allerede neste uke.

Deretter vil utfordringen gå videre til andre kandidater som stiller til valg i mai.

Økende frustrasjon

Initiativtakerne legger ikke skjul på at de er frustrerte. De har allerede kjempet i flere år for tiltak mot seksuell trakassering i EU-parlamentet.

Hovedkravet har vært at alle parlamentarikere og ansatte må kurses, noe flertallet av de folkevalgte i EU-parlamentet også har gitt sin støtte til. Men kurset er fortsatt ikke blitt noe av.

I tillegg kreves det uavhengig tilsyn med håndteringen av varsler. Men heller ikke her har EU-parlamentet fulgt opp, konstaterer finske Anni Saga Hirvelä, en annen av initiativtakerne.

– Ingenting har skjedd. Ingen handlingsplan, ingenting.

Metoo-blogg

Ansattgruppen gjennomførte i fjor en underskriftskampanje der de samlet mer enn 1.000 signaturer.

I oktober lanserte de dessuten bloggen MeTooEP , en digital versjon av Pontés notisbok med anonymiserte historier. Om lag 50 personer skal ha fortalt dem om opplevelser med sexisme, seksuell trakassering og seksuelle overgrep.

Hirvelä mener gruppen har skapt oppmerksomhet om problemet på en helt annen måte enn før. Det i seg selv kan bidra til å forandre kulturen, mener hun – selv om de institusjonelle endringene har uteblitt.

– Jeg tror folk nå har skjønt at de er under lupen, at de ikke er urørlige, sier Hirvelä til NTB.

Begynte i 2014

Den første hendelsen Ponté selv skrev om, fant sted bare noen dager etter at hun begynte å jobbe som assistent i EU-parlamentet i 2014.

Ponté var 23 år gammel den gang. Hun var med på et lobbyarrangement der hun la merke til en eldre parlamentariker som stirret intenst på henne. Ponté unngikk ham. Men da hun skulle gå, grep han henne rundt livet og holdt henne igjen.

«Er du ny her? Jeg har ikke sett deg før. Er du journalist? Assistent? Skal vi ta en drink sammen på mandag?» spurte mannen.

Ponté skubbet vekk armen hans og sa nei. Så bestemte hun seg for å notere ned alle slike opplevelser – for å være sikker på at hun aldri bare ble vant til det.

– Det ble min måte å gjøre motstand på, forteller hun.