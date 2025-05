Ap åpner for kompromiss med Høyre

Ifølge Klassekampen har Ap tilbudt å innføre forenklet forelegg som reaksjonsform i mindre narkotikasaker. Det innebærer at personer som blir tatt med små mengder narkotika, kan ilegges bot på stedet – i stedet for å bli straffeforfulgt på vanlig måte.

Etter at Ap selv stemte ned Solberg-regjeringens rusreform i 2021, forsøker partiet nå å samle et bredt flertall for et kompromiss om en ny ruspolitikk.

– Arbeiderpartiet er opptatt av trygghet og forutsigbarhet, og vi mener det er en stor styrke med flertall som kan stå seg over tid, sier Ap-forhandler Odd Harald Hovland til Klassekampen.

Står fast

Høyres ruspolitiske talsperson Sandra Bruflot fastholder at partiet står på sitt eget forslag om avkriminalisering.

– Vi vil gå fra straff til hjelp. I lovproposisjonen til regjeringen er det ingenting som tyder på at man vil gå i den retningen, sier hun.

Hun utelukker likevel ikke forhandlinger:

– Så får vi se om det er mulig å komme oss nok i møte til at det er noe vi kan gå med på, sier Bruflot.

«Liberal rusallianse»

Sp og Frp frykter på sin side frykter en «liberal rusallianse» på Stortinget hvis Arbeiderpartiet finner sammen med Høyre, SV og Venstre i forhandlingene.

– En liberal rusallianse mellom Ap, Høyre og Venstre vil svekke politiets verktøy og sende farlige signaler til ungdom om at narkotikabruk er ufarlig eller sosialt akseptert, heter det i en felles pressemelding fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet fredag.

Der skriver de at Arbeiderpartiet har avvist å forhandle med dem om justisdelen av rusreformen, for heller å søke samarbeid med Høyre, Venstre og SV.

– Jeg frykter resultatet kan bli en ruspolitikk som er langt mer liberal enn hva regjeringen foreslo, sa Helge André Njåstad til NTB fredag kveld.

