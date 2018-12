Av Johan Falnes og Bernt Erik Pedersen

Det konservative partiet har tillit til Theresa May, annonserte MP Graham Brady like over kl 22 onsdag kveld. 200 stemte for, mot 117. Dermed vant statsministeren mistillitsvoteringen i sitt eget parti. Nyheten ble mottatt med jubel i det konservative partiet, melder BBC.

- Dette har vært en lang og vanskelig dag, men jeg er glad over at jeg har fått støtte til å fortsette, uttalte Theresa May da hun møtte pressen ved 22.30-tiden, og ga en svært kortfattet kommentar.

Flere britiske medier hadde tidligere i dag spådd at May ville overleve avstemningen. Hun trengte 158 stemmer for å overleve. BBC skrev før i dag at 174 parlamentsmedlemmer offentlig hadde sagt at de ville stemme for May.

- Dette forandrer ingenting. Hennes regjering er i kaos. May må fortsatt legge fram sin slurvete Brexit-deal til parlamentet, skriver Labour-leder Jeremy Corbyn på Twitter.

I møte med konservative parlamentsmedlemmer onsdag kveld orienterte Theresa May at hun ville gå av som partileder ved neste valg.

«Theresa May vant kampen om å få styre Brexit-skipet i senk», skriver Bergens Tidenes kommentator Morten Myksvoll.

Flere britiske kommentatorer påpeker at 117 stemmer for mistillit er ille for Theresa May, og at det ytterligere svekker hennes posisjon som statsminister.

May will be relieved to have cleared the 200 mark — but 117 votes against her is wounding. Her already weakened authority is weaker still — Jonathan Freedland (@Freedland) December 12, 2018

- Hun fikk flere stemmer nå enn ved ledervalget i 2016, påpeker transportminister Chris Grayling på BBC.

- Den klare meldingen fra det konservative partiet er at vi ønsker at Theresa May skal fortsette å lede partiet for å levere Brexit til det britiske folk, uttaler transportministeren.

Jeg aksepterer resultatet av mistillitsavstemningen, men jeg mener fortsatt at Theresa May bør gå av, kommenterer Jacob Rees-Mogg, en av de ledende Brexit-opprørerne i det konservative partiet, til BBC i kveld.

Seieren innebærer at de konservative ikke kan utfordre henne med ny mistillitsvotering på et helt år. Derimot kan Labour fremme mistillitsforslag i Underhuset over Mays brexit-avtale.

Fredet i et år

Førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder påpeker at seieren ikke endrer den bakenforliggende konflikten i Tory-partiet.

– Partiet er splittet, og det kommer til å fortsette å være splittet. Slik ville det ha vært om hun tapte også. Denne splittelsen har egentlig vært der hele tida, og en partileder i et så stort parti har aldri støtte fra hele partiet, sier Mustad til NTB.

Han mener likevel at 117 stemmer mot, nok er flere enn hva May kan føle seg komfortabel med.

– Det viser at det er større motstand enn bare de harde brexitforkjemperne. Det er også en del moderate parlamentsmedlemmer som nå mener at hun burde gå. Så motstanden er nok større enn ønskelig for henne, sier Mustad.

