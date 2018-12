Brexit: Hva kan skje?

Dramaet rundt brexit går inn i full uvisshet etter at statsminister Theresa May utsetter voteringen i parlamentet som opprinnelig skal finne sted tirsdag. Usikkerheten de siste ukene har ført til en rekke spekulasjoner om hva som kan skje dersom utmeldingsavtalen blir nedstemt i parlamentet.

Dette er mulighetene:

* May går av: Størrelsen på nederlaget kan avgjøre veien videre. Et tap med en differanse på over 100 parlamentsmedlemmer (Underhuset har 650 medlemmer og 639 stemmeberettigede i voteringen) anses som massivt. Det vil kunne føre til at May trekker seg.

Da blir det satt inn en overgangsstatsminister og det blir igangsatt ledervalg i Det konservative partiet. May kan også bli kastet som partileder hvis det reises et mistillitsvotum i partiet. Hvordan en ny leder og statsminister ska kunne få situasjonen ut av stampe er derimot uklart.

* Liten reforhandling – May går til Brussel: May kan prøve å få gjenopptatt forhandlinger om den eksisterende avtalen for å søke nye innrømmelser fra EU, noe som eventuelt kan gjøre det enklere å få gjennom avtalen i en eventuell ny votering i parlamentet innen få uker. Om dette skal ha noen effekt må det berøre den omstridte irskegrensen. Det er imidlertid vanskelig å se for seg at slike endringer vil være store nok til å overbevise flertallet. Hvis hun gjør det nå i forkant av avstemningen er det også lite sannsynlig at det vil skje igjen i etterkant av en votering hun har tapt.

* Stor reforhandling – kursendring mot Norge: En gruppe pro-EU-politikere både fra Labour og De konservative har i stadig større grad snakket om å endre kursen i retning av en mykere brexit, en såkalt Norge pluss, som blant annet vil innebære medlemskap i det indre marked.

Dette vil gå midt imot hva May har sagt tidligere, og vil blant annet innebære en brexit uten å få kontroll på immigrasjon. Det vil også innebære at Storbritannia må følge lover de ikke har innflytelse over å lage.

Det vil dessuten kreve lange og vanskelige forhandlinger, og det er ikke sikkert EU er villig til å gå inn i det igjen.

* Nyvalg: Dersom avtalen blir nedstemt kan Labour komme til å stille mistillitsforslag overfor regjeringen. Om May taper, og ingen klarer å stable en regjering på beina en levedyktig regjering innen to uker. Om ikke det går, må det bli nyvalg. May kan også selv å forsøke seg med et nyvalg.

* Ny folkeavstemning: Mange politikere fra både Labour og De konservative ønsker en ny folkeavstemning basert på den eksisterende avtalen. Labour har sagt at dette er på agendaen dersom det ikke blir et nyvalg, som er Labours førsteprioritet. Om det skal skje, må brexit utsettes. Theresa May har selv avvist denne muligheten helt, men det er ikke utelukket at hun i siste instans går inn for det, mener enkelte.

* Å gå ut uten en avtale: Dette er egentlig den automatiske konklusjonen dersom parlamentet stemmer ned avtalen, men dette er ikke hva flertallet i parlamentet vil, og parlamentet vil få myndighet til å påvirke prosessen videre hvis avtalen ikke går gjennom. Det regnes derfor som ikke sannsynlig at man går denne veien.

Les også bakgrunnsreportasje: Slik kan en politisk krise føre til ny folkeavstemning