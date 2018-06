LO-topper enige om hvordan Israel-boikott skal gjennomføres

Verden

I mai i fjor besluttet LO-kongressen å gå inn for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. LO-leder Hans Christian Gabrielsen advarte da mot en generell boikott, men ble nedstemt.

Bakgrunnen for LO-kongressens boikottvedtak i fjor er Israels okkupasjon av den palestinske Vestbredden og blokaden av Gazastripen.

LOs internasjonale avdeling har jobbet med hvordan LO kan iverksette denne boikotten, og mandag presenterte LO-nestleder Roger Heimli saken for LO-ledelsen og de fleste forbundslederne, skriver Fri Fagbevegelse.

For det første vil LO, som har over 920.000 medlemmer, fremme forslag om Israel-boikott på kongressen til Den internasjonale fagbevegelsen (ITUC) i desember.

Oljefondet

LO vil dessuten jobbe for at oljefondet trekker investeringer fra selskaper som opererer i okkuperte områder. LO mener regjeringen bør fraråde norsk næringsliv å handle med selskaper som tjener på israelske bosetninger og folkeretts- og menneskerettsbrudd.

Regjeringen bør videre oppfordre norske selskaper og importører til å avslutte handel med selskaper som selv har produksjon i bosetninger eller som bidrar til okkupasjon, mener LO.

LO mener også at det må innføres en sluttbrukerdokumentasjon for NATO-land ved kjøp og salg av våpen. Målet er å hindre at norske våpen og våpendeler havner i Israel via andre land.

FIFA-kampanje

En akademisk boikott innebærer blant annet at norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner ikke må inngå samarbeid om petroleumsteknologi med israelske selskaper eller utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Når det gjelder en kulturell boikott, vil LO foreslå en kampanje mot det internasjonale fotballforbundet, FIFA. LO mener Israels fotballforbund bryter FIFAs vedtekter ved å bruke okkupert land. LO vil få med seg Norges Fotballforbund på boikottkampanjen, skriver Fri Fagbevegelse.

Heimli opplyser til Fri Fagbevegelse at en arbeidsgruppe skal diskutere og vedta flere tiltak, og at internasjonal avdeling jobber med å spisse tiltakene ytterligere.

Les også: LEDER - Israelsk maktmisbruk

Sikkerhetsrådet

700.000 israelske bosettere bor i nærmere 240 bosetninger og såkalte utposter på den israelskokkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.

FNs sikkerhetsråd vedtok i desember 2016 en resolusjon som slo fast at bosetningene og utpostene er ulovlige og at byggeaktiviteten må stanses.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen ville på LO-kongressen i fjor nøye seg med internasjonal boikott av varer fra israelske bosetninger og industrisoner på Vestbredden, mens flertallet under voteringen ønsket å gå enda lenger med en generell boikott.

Den israelske ambassaden i Norge uttalte etter vedtaket i fjor at LO med dette vedtaket stilte seg side ved side med «Israels verste fiender». Ambassaden fordømte på det sterkeste resolusjonen om boikott og kalte den umoralsk.

(©NTB)

Les også: Forlater LO på grunn av Israel-boikott