Kokkvold: Johnson har opptrådt veldig illojalt

– Johnson har kommet med dårlig skjult kritikk av Mays uttalelser gjennom hele brexitperioden. Senest fredag var det med motvilje han aksepterte den myke brexitlinjen, sier Kokkvold til NTB.

Avgangen innebærer ytterligere vanskeligheter for den allerede svekkede britiske statsministeren Theresa May. Davis trakk seg søndag kveld fordi han er uenig med May om veien videre i brexit-forhandlingene.

– At Johnson nå går av har nok sammenheng med at han er misfornøyd med politikken. Men jeg regner også med at han tenker på sin egen karriere. De er ikke nødvendigvis onde, de tungene som sier at Johnson ikke gjør et eneste trekk, uten at han tenker på seg selv først, sier Kokkvold.

Johnson tilhører den harde kjernen av EU-motstandere i Storbritannia, og var en periode den mest populære politikeren i landet, ifølge Kokkvold. Det er han ikke nå lenger.

– Brexit har splittet det konservative partiet og mange er åpne om at vennskap er ødelagt for alltid. Det er sterke følelser i sving. Johnsons avgang kan gjøre det enklere for de mer moderate, myke og pragmatiske EU-motstanderne i partiet å finne en felles linje, sier eksperten.

