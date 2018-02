I dag feirer kineserne nyttår: Godt hundeår!

Verden

Vi går inn i hundens år, når over en milliard mennesker feirer nyttår i dag. Mange hundre millioner mennesker skal hjem for å feire, og fly og tog er fulle. Den 15 dager lange feiringen gir en bråstopp i økonomien, og gir en av verdens største massemigrasjoner, sier Kina-forsker ved FAFO, Kristin Dalen.

– Dette er kjempeviktig for kineserne, alle skal hjem til nyttår, sier Dalen til Dagsavisen.

Høy selvtillit

Det er et folk og en president med høy selvtillit som går inn i det nye året. Økonomien har vokst gjennom hele finanskrisen, og økte med nesten sju prosent i fjor. Det var første gang siden 2010 at den økonomiske veksten ikke avtok. De fleste pilene peker altså oppover for kineserne.

Kina er i økende grad å regne med som internasjonal stormakt. Med stor uro og pessimisme i USA og deler av Europa, skiller kineserne seg ut.

– De føler de har lykkes, og at verden endelig ser på dem med respekt. Dette er en ny type gullalder for Kina, sier Kristin Dalen.

Global stormakt

Kinesiske myndigheter har lenge gitt uttrykk for at de ikke har hatt aktive internasjonale ambisjoner. Den tid er forbi, sier Dalen, og trekker fram en aktiv kamp for miljø og klimapolitikk, et sterkere og mer aktivt Kina i internasjonale fora som FN, en investeringsbank for infrastruktur, ikke ulik den vestlig dominerte Verdensbanken. Ikke minst vil Belt Road-initiativ merkes i verden. Kinesiske myndigheter planlegger bygging av infrastruktur – veier, jernbaner, havner og rørledninger – gjennom Øst-Asia til Vest-Europa og gjennom Afrika. Det vil bli blant de største infrastrukturprosjektene i historien, og vil ifølge en rekke beregninger gå gjennom 68 land, inkludert 65 prosent av verdens befolkning, tre fjerdedeler av verdens energiressurser og 40 bruttonasjonalprodukt (BNP). President Xi Jingping lanserte planene i 2013.

– Det er en ny æra i Kina og den har Xis merke på seg, sier Dalen.

Partiet styrer

Mens økonomien har styrket seg, har også den statlige kontrollen økt. Sensuren av stemmer i opposisjon er knallhard, og det kinesiske kommunistpartiet er høyt og lavt.

– Xi er en veldig sterk leder. Det gir ham lite motstand, og rom til å utrette mye. Det faller sammen med undertrykking av så godt som alle alternative stemmer. Kommunistpartiet har fått en sterk rolle i alle sfærer, på arbeidsplassen, i sivile samfunn og organisasjonsliv. Partiet er den øverste autoritet i Kina og de er til stede over alt i samfunnet, sier Dalen.