Hvordan vikingene navigerte på dager uten sol, har lenge vært et mysterium

Svaret er solstein, eller krystaller.

Det viser en ny studie gjort ved Universitetet i Budapest, ifølge amerikanske The Washington Post.

Det har lenge vært kjent at vikingene brukte solkompasser i form av solbrett, peileskiver og halvhjul til å navigere. Men disse trenger solstråler for å fungere.

Hvordan vikingene holdt kursen i oversktyet vær og om natta og har derfor vært et mysterium. Men nå kan altså mysteriet være løst.

Nevnt i kongesagaer

Teorien om solsteiner har eksistert lenge uten å bli bekreftet. Steinen er nevnt i norrøne kongesagaer, blant annet i en islandsk saga om Olav den hellige.

Der står det at Olav ber mennene sine finne solstein, eller «sólarsteinn», for å se hvor solen befinner seg på en overskyet dag:

«Kongen fikk dem til å hente solsteinen, holde den opp, og se hvor lyset stråler fra steinen, og dermed direkte dit Sigurður forutså» (Wikipedia)

Noe eksemplar av solstein ble ikke funnet før i 2013, i et skipsvrak.

Bekreftet med datasimulering

Likevel har teorien blitt møtt med mye tvil. Eksperter har ment at solsteien ikke ville være presis nok, eller at den ville trenge mer lys.

Men nå har endelig to optikkforskere laget en datasimulering som bekrefter at krystallene fungerer. Etter å ha gjort 36.000 simuleringer, konkluderer de i studien med at disse krystallene gjorde det mulig for vikingene å navigere også i overskyet og mørkt vær.

Steinen skal i følge Washington post fungere på samme måte som et polariseringsfilter. Når sollyset beveger seg gjennom atmosfæren, danner det polariserte ringer, med solen i midten. Steinen slipper gjennom lys som svinger i en bestemt retning, og utelukker eller demper lys som svinger i en annen.

Forenklet forklart blir resultatet at solsteinen lyser sterkest når den er rettet mot der solen befinner seg.

Så lenge de brukte steinen hver tredje time kunne de navigere med 80 - 100 prosent suksess, skriver avisa.

