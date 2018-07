Verden

TV 2 siterer ikke navngitte kilder ved utgangen til Tham Luan-grotten på at samtlige 12 fotballgutter og treneren deres er brakt ut i live. Bekreftelsen kom litt før klokka 12.45 norsk tid, ifølge TV 2.

En drøy time senere bekrefter Thai Navy Seals at alle de tolv guttene og fotballtreneren nå er berget ut. De siste fem ble reddet tirsdag, men tilstanden deres er foreløpig ikke kjent.

I motsetning til de to foregående dagene tilbringer de som kommer ut av grotten mer tid på feltsykehuset i området før de sendes videre. Søndag og mandag ble guttene nesten umiddelbart sendt med helikopter til et sykehus i Chiang Rai.

4 kilometer inne i grotten

Fire gutter og fotballtreneren deres var igjen i grotten før redningsaksjonen startet tirsdag morgen lokal tid.

Legen og de tre marinejegerne som har vært sammen med guttene siden de ble funnet for over en uke siden, skal etter planen også hentes ut tirsdag.

23. juni ble fotballaget med tolv gutter i alderen 11 til 16 og deres 25 år gamle trener meldt savnet etter å ha tatt seg inn i grotten Tham Luang Nang Non helt nord i Thailand. Etter en storstilt leteaksjon ble de 2. juli funnet i live vel 4 kilometer inne i grotten.

Ved god helse

De åtte guttene som ble hentet ut søndag og mandag er sendt til sykehus og er ved forholdsvis god helse. De er ofte sultne og trenger mye mat, og har bedt om brødskiver med sjokoladepålegg.

De kan nå begynne å spise normal mat, så lenge den ikke er for krydret. Tidligere har de bare kunnet spise en risbasert grøt, fordi de utslitte kroppene deres har hatt problemer med å ta til seg næring.

Noen av guttenes pårørende har fått besøke dem på sykehuset, men på grunn av mulig smittefare var de atskilt av en glassvegg. Talsmann for helsemyndighetene, Jedsada Chokdrumrongsuk, sier de skal vurderes av en psykiater og at det kan ta en uke før de får komme hjem.

Stort engasjement verden rundt

Fifa-president Gianni Infantino inviterte guttene til Moskva for å overvære finalen i fotball-VM som finner sted søndag. Siden guttene må være på sykehuset i en uke vil de ikke få anledning til å dra. Men de vil få se den på TV, forsikrer Jedsada.

Infantino er ikke den eneste som har fulgt redningsaksjonen for å få ut guttene. Saken om fotballguttene har spredt seg rundt om i hele verden, og en rekke kjente personer, fra USAs president Donald Trump til den argentinske fotballspilleren Lionel Messi, har engasjert seg.

Også Tesla-sjef Elon Musk har ønsket å hjelpe til, og bygget en miniubåt som kunne bistå i redningsaksjonen. Han ankom tirsdag grotten i Thailand, men ubåten ble ikke brukt i redningsarbeidet.

Komplisert aksjon

Det er en komplisert aksjon som har vært i gang for å berge de 13. Guttene har fått grunnleggende dykkeropplæring, og hver av dem har vært fulgt av to dykkere. Den første har trukket dem i en line, mens den andre har fulgt rett bak.

Guttene har også hatt på seg dykkerdrakter og heldekkende ansiktsmasker for å kunne puste gjennom en slange fra en oksygenflaske som den forreste dykkeren har hatt på magen.

Guttene fikk beroligende midler for at de ikke skulle få panikk under de klaustrofobiske forholdene, med fullstendig mørke i trange og slimete passasjer delvis under gjørmete vann.

(NTB)