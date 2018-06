Frykter at Donald Trump vil avsløre gradert informasjon til Putin før neste NATO-møte

Verden

Av Christian Sandborg

USA og Russland er blitt enige om at det skal holdes et toppmøte mellom Donald Trump og Vladimir Putin, opplyser en Putin-rådgiver.

– Tid og sted for møtet vil bli kunngjort torsdag, sier Putin-rådgiver Juri Usjakov onsdag ettermiddag.

Han opplyser samtidig at møtet ikke vil bli holdt i USA eller Russland, men i et tredjeland.

Kunngjøringen kommer samme dag som Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton besøker Moskva, skriver NTB.

Bolton har tidligere kritisert Russland og Putin.

Under besøket sa han:

– Til og med tidligere da våre land var på hver vår side, møttes våre ledere, sier Bolton ifølge Washington Post.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Frykt

Også CNN melder om det samme møtet og spekulerer i at det hele bare er et PR-møte.

Michelle Kosinski, politisk kommentar, poengterer at dette møtet kan være første steg for å innlemme Russland i det som da vil bli G8.

Hun forteller også om bekymring for hva de skal snakke om.

– Det er en frykt for at Trump i et møte med Putin, rett før neste NATO-møte, skal avsløre gradert informasjon og skade våre allierte, sier Michelle Kosinski på CNN.

Neste NATO-møte er i Brussel 11. og 12. juli.

Kilder sier til CNN at møtet mellom Trump pg Putin kan finne sted 10. juli.

Lukkede dører

Bolton møtte onsdag utenriksminister Sergej Lavrov bak lukkede dører, der de to diskuterte de to Syria, Ukraina og det bilaterale forholdet, ifølge en uttalelse fra russisk UD.

Etter møtet med Lavrov dro Bolton videre til Kreml for å møte den russiske presidenten, skriver NTB.

Les også: Nederland forbyr burka og nikab: – Neste steg er å stenge alle moskeer