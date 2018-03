Facebook-skandalen: Zuckerberg innrømmer feil

Verden

Zuckerberg sier i en Facebook- post på sin egen profil onsdag kveld at selskapet vil gjøre flere grep for å beskytte brukernes personinformasjon i kjølvannet av skandalen, melder NTB-AP (se mer om Zuckerbergs redegjørelse nederst)

Zuckerberg har vært under hardt press for å forklare seg etter at det i helgen ble avslørt at kommunikasjonsbyrået Cambridge Analytica (CA) hadde samlet inn personopplysninger fra 50 millioner Facebook-brukere, for deretter å selge analysene av materialet til blant andre Donald Trumps valgkampstab. Facebook-sjefen har blitt avkrevd svar både fra EU-parlamentet, Parlamentet i Storbritannia og ledende demokrater i den amerikanske Kongressen.

«Where's Zuck?» har vært et stort spørsmål og et «trending» emne på sosiale medier helt siden avsløringene startet i helga. Mark Zuckerberg har hittil forholdt seg taus, mens verdien på aksjene har rast.

Tirsdag kveld ble direktøren for Cambridge Analytica suspendert. Samtidig erklærte den europeiske storbanken Nordea at de svartelistet Facebook fra sin aksjeportefølje for bærekraftig investering.

Avsløringene fortsatte onsdag kveld: Avisen The Guardian skriver at Cambridge Analytica tilbød privat epost-materiale fra israelske hackere under valgkamper i Nigeria og øystaten St Kitts i 2015. Cambridge Analytica er blitt beskyldt for ulovlig påvirkning av valgkampen i USA i 2016, og også for skjult innblanding i den britiske Brexit-folkeavstemningen. Det er britiske The Guardian og søsteravisen The Observer som har drevet fram avsløringene, de siste dagene i samarbeid med New York Times i USA og den britiske tv-kanalen Channel 4.

Aksjeverdien på Facebook har falt med 50 milliarder dollar som tilsvarer 10 prosent de siste dagene. Det norske oljefondet har tapt nærmere tre milliarder kroner på sin aksjepost i Facebook under kursraset.

Psykologiprofessor Aleksandr Kogan ved Cambridge-universitetet var en av dem som utviklet appen Cambridge Analytica benyttet for å sanke personopplysninger.

– Mitt syn er at jeg i praksis blir brukt som syndebukk av både Facebook og Cambridge Analytica, sier han.

Flere teknologieksperter mener at saken nå utvikler seg til å bli den største krisen i Facebooks historie. Avsløringene rokker ved hele Facebooks fundament, siden det består av å samle inn data om nettsamfunnets 2,2 milliarder brukere.

The Guardians journalist Carole Cadwalladr, som har stått bak avsløringene rundt Cambridge Analytica, skriver på Twitter at Zuckerberg ikke svarer på sentrale spørsmål i sin redegjørelse. Zuckerberg refererer til henvendelser fra The Guardian i 2015, påpeker Cadwalladr, «men ingen forklaring på hvorfor han nektet å svare på journalisters spørsmål i to år».

(NTB/Dagsavisen)

«Det var jeg som startet Facebook, og det er jeg som er ansvarlig»

Fra Mark Zuckerbergs redegjørelse:

«Vi har et ansvar for å beskytte dataene dine, og hvis vi ikke klarer det, fortjener vi ikke å tjene deg. Jeg har jobbet for å forstå hva som har skjedd og hvordan forsikre at dette ikke skjer igjen. Mange av de viktigste tiltakene har vi gjort for flere år siden. Men vi har også gjort feil, det er mer igjen å gjøre, og nå må vi sette i gang og gjøre det. (...)

Sist uke fikk vi vite gjennom The Guardian, The New York Times og Channel 4 at Cambridge Analytica muligens ikke hadde slettet dataene slik de hadde bekreftet. Vi nektet dem umiddelbart å bruke alle våre tjenester. Cambridge Analytica hevder de allerede har slettet datasettene, og har gått med på en juridisk undersøkelse gjort av et firma vi har valgt, for å bekrefte dette. Vi jobber også med myndighetene for å finne ut hva som har skjedd.

Dette var et brudd på tilliten mellom Kogan (forsker tilknyttet CA), Cambridge Analytica og Facebook. Men det var også et brudd på tilliten mellom Facebook og alle som deler sine persondata med oss og forventer at vi skal beskytte dataene. Det må vi ordne opp i (...)

Aller først vil vi undersøke alle apper som hadde tilgang til store datamengder før vi endret plattformen vår i 2014 slik at datatilgangen ble drastisk redusert. Og vi vil gjennomføre full juridisk undersøkelse av enhver app med mistenkelig aktivitet. Utviklere som ikke vil gå med på grundig undersøkelse vil bli utestengt fra vår plattform. Hvis vi finner utviklere som har misbrukt persondata, blir de utestengt, og alle involverte vil bli informert. Det inkluderer brukere med persondata som Kogan her har misbrukt (...)

Det var jeg som startet Facebook, og til sjuende og sist er det jeg som er ansvarlig for det som skjer på vår plattform. Jeg tar på alvor oppgaven å beskytte vårt nettsamfunn. Selv om det konkrete problemet vedrørende Cambridge Analytica ikke lenger inntreffer med våre app-er i dag, forandrer ikke det hva som allerede har skjedd. Vi lærer av denne erfaringen slik at vi sikrer vår plattform ytterligere og gjør nettsamfunnet vårt sikrere for alle i fremtiden.»

Oversatt av Dagsavisen/Bernt Erik Pedersen