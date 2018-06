Verden

I normale tider er det norske medier som er mest interessert når norske politikere er på besøk i London.

Men dette er ikke normale tider i Storbritannia.

Under statsminister Erna Solbergs besøk i Brussel og London denne uka sto britisk og internasjonal presse nemlig i kø for å intervjue henne.

Det var framfor alt «den norske modellen» de spurte om. Hva det vil bety hvis britene velger en tilsvarende tilknytning til EU som Norge?

Pedagog

I intervjuene har Solberg valgt å gå inn i rollen som pedagog. Hun mener nemlig at en del ser ut til å ha har misforstått litt hvordan den norske modellen fungerer.

Skal man være medlem i det indre marked, slik Norge er gjennom EØS, betyr det at man må godta de fire friheter, påpeker Solberg. Det inkluderer fri flyt av mennesker over grensene. I tillegg må man godta at regelverket bestemmes av Brussel.

Ifølge Solberg er det vanskelig å se for seg at en slik løsning skal være svaret for Storbritannia, som har hatt selvbestemmelse og kontroll over grensene som kjernebegrunnelse for sin beslutning om å forlate EU.

– Det er ikke dette de har ønsket seg. Det er ikke det brexit har dreid seg om, sier Solberg til NTB.

Avstemning i Underhuset

Men i Storbritannia er spørsmålet i spill.

Solberg selv kom til London tirsdag kveld, omtrent samtidig som opposisjonspartiet Labour slapp nyheten om at partiet nå går inn for «full tilgang til det indre marked» etter brexit.

Saken kommer opp til avstemning i Underhuset allerede neste uke. Da skal de folkevalgte ta stilling til et kontroversielt krav fra Overhuset om at Storbritannia må endre forhandlingsstrategi fullstendig og arbeide for medlemskap i EØS-avtalen, sammen med Norge.

Overfor avisa The Times beskriver Labour sitt eget forslag som «en alternativ plan». De vil at Storbritannia skal gå inn for en så myk brexit som mulig, men uten å gå direkte inn for medlemskap i EØS.

Forslaget er ment å forene partiet, men ble også møtt med høylytte protester da det ble lagt fram.

Nysgjerrige briter

Statsminister Theresa May har så langt vært krystallklar på at den norske modellen er uaktuell for henne. Det bekreftet hun også i samtalene i Downing Street onsdag ettermiddag, fortalte Solberg etter møtet.

Men også regjeringsapparatet i Storbritannia har vist interesse for Norge som modell. Både i Brussel og i London forteller norske diplomater om nysgjerrige briter som hyppig kommer på besøk for å lære mer om hvordan Norge arbeider opp mot EU som utenforland.

Flere britiske delegasjoner har dessuten reist på ekskursjon til Svinesund for å lære mer om hvordan grensa fungerer mellom Norge og Sverige.

– Det er hyggelig at de er så interessert i hvordan vi har organisert oss, sier Solberg til NTB.

– Det er jo klart at vi har bygd opp en erfaring i årene som har gått siden EØS-avtalen ble inngått som gjør at vi kan formidle noe om hvordan det er å stå utenfor, sier hun. (NTB)

