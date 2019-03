Soubry trakk seg fra det konservative partiet i protest på grunn av sitt syn på EU og sluttet seg til meningsfeller i gruppen med uavhengige parlamentsmedlemmer.

Blant de utilslørte meldingene hun har fått i posten er ammunisjon.

– Jeg hadde en veldig dårlig dag da det var kuler, og det var en skikkelig stygg dødstrussel. Jeg innrømmer det ikke, men jeg blir redd, uttalte politikeren i en paneldebatt om Brexit arrangert av avisa The Guardian tirsdag.

– Min store skrekk er at noe hender og så sier alle, «å herregud, hvordan skjedde det?», sa Soubry.

De siste truslene fikk hun hjem til seg så sent som mandag.

Kondolanse-kort

Soubry representerer velgere midt i England og var en synlig politiker som tok til orde mot utmelding av EU før folkeavstemningen i 2016. Hun har også tatt til orde for å holde en ny folkeavstemning, med ønske om å få avgjørelsen om brexit reversert.

Trakasseringen det har medført, har også fått følger for familien hennes.

– Moren min, hun er 84 år, og hun fikk en trussel. Det satte oss virkelig ut, alle sammen. Og de sendte et RIP-kort til samboeren min, der det sto «din forræderske ditt-og-datt kommer ikke til å leve lenger», sier Soubry.

Hun er ikke alene om å oppleve trusler. I januar gikk flere titall folkevalgte sammen og sendte et skriv til Londons politimester for å advare om en forverring i offentlig orden og sikkerhetssituasjonen rundt parlamentet. Det ble gjort i kjølvannet av at brexittilhengere gjentatt ganger gikk til aggressive, verbale angrep på EU-tilhengere, inkludert Soubry, som de omringet og kalte nazist og forræder.

Er ikke der for deg

Soubry stiller seg kritisk til London-politiets innsats for å gjøre noe med situasjonen.

– Jeg mener Westminster-politiet, the Met, har vært fullstendig ubrukelig store deler av tiden. Jeg har faktisk opplevd at en politioffiser, en høyt rangert tjenestemann, sa til meg «Metropolitan Police er ikke til for å gi personlig beskyttelse til medlemmer av parlamentet». Jeg tenkte bare «husker du denne fantastiske kvinnen Jo Cox?», sier Soubry, med referanse til Labour-politikeren som ble drept av en høyreekstremist i 2016.

Den ansvarlig politiavdelingen Metropolitan Police har ikke svart på AFPs henvendelser om å få en kommentar i saken.

