Av Jens Marius Sæther og NTB

Ghani sa ifølge BBC dette på Verdens økonomiske toppmøte i Davos. Tallet er langt høyere enn hva man tidligere har trodd og betyr at rundt 30 personer i den afghanske sikkerhetsstyrken er blitt drept hver eneste dag siden 2014.

Presidenten viste til at 72 internasjonale soldater er blitt drept i samme periode.

– Det viser hvem det er som kjemper i Afghanistan, sa Ghani.

Nato avsluttet sine kampoperasjoner i Afghanistan i 2014.

Fredssamtaler med Taliban

De siste fire dagene har Taliban hatt samtaler med amerikanske myndigheter om hvordan man skal få slutt på den 17 år lange krigen. Samtalene har funnet sted i Qatar.

Fredssamtalene kom i stand etter at president Donald Trump før jul varslet at han ville hente hjem rundt halvparten av USAs 14.000 soldater i Afghanistan.

Ifølge den afghanske TV-stasjonen Tolo News fortsetter samtalene fredag, men Afghanistans president Ghani advarer mot overdrevne forhåpninger.

Torsdag ble han spurt i Davos om det ligger an til gjennombrudd i fredssamtalene.

– Ikke i den forstand, lød hans svar.

Dødelig angrep

For noen dager siden ble flere titalls personer drept i et angrep på en militærbase i Afghanistan.

NTB skrev tirsdag at lokale myndigheter i Wardak-provinsen mener at langt over 100 kan ha blitt drept. Et rådsmedlem sier at det riktige tallet på drepte er 126, og et annet rådsmedlem sier at 60 lik hittil er hentet ut av ruinene.