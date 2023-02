Ny rykteflom om neddoping på utesteder. Politiet: – Ingen opplysninger om at innholdet stemmer

En melding spredte seg på sosiale medier i helgen i Trondheim, der det ble advart mot å gå på utestedene «Fire Fine» og «Bermuda».

Grunnen var påstander om at jenter har blitt neddopet på utestedene den siste tiden, av en «bande» som bruker GHB som narkotikum.

Adresseavisen har vært i kontakt med både St. Olavs hospital og politiet, som begge avkrefter noe kjennskap til innholdet i meldingen.

I januar skrev Dagbladet om meldinger som spredte seg i sosiale medier, med advarsler til jenter om å holde seg unna visse utesteder. Meldingene hevdet flere jenter skal ha opplevd å bli stukket med sprøyter og dopet ned, og smittet med hiv.

Men rådgiver for Trøndelag Politidistrikt, Audun Hoem Musinoi Hagen, sier til Dagsavisen politiet ikke har noe grunnlag for å si om dette er en trend som er i ferd med å oppstå.

– Generelt vil vi oppfordre alle til å vurdere kritisk hvor informasjon i sosiale medier kommer fra.

GHB og koma

Meldingen som gikk viralt i Trondheim i helga forteller at sju jenter har blitt innlagt på sykehus, og noen i koma, som følge av neddopingen.

I meldingen hevdes det også at politiet ber om at informasjonen spres så mye som mulig.

– Politiet i Trøndelag har ingen opplysninger som tilsier at innholdet i den omtalte meldingen stemmer, og ser ingen grunn til å advare folk mot å besøke disse utestedene, sier Hagen til Dagsavisen.

– Politiet har ikke registrert noen anmeldelser eller opprettede straffesaker som kan knyttes til saken og har derfor ikke mer å melde, avslutter han.

Styrelederen for de to utestedene, Jan-Tore Fladvad, sier til Adresseavisen at det hele er oppspinn. Videre melder han at de har funnet ut hvem som har spredt meldingen, og at saken vil bli anmeldt.

