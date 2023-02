Kastet mat på politi – prøvde å hoppe i Vågen

Sør-Vest politidistrikt melder at en kvinne i 20-årene er satt i arrest og er anmeldt etter å ha kastet mat på en polititjenesteperson.

– Damen forsøkte også å hoppe i sjøen fra Skagenkaien, men ble stanset, tvitret politiet klokken 02.39 natt til søndag.

Flere utelivsløver i samme område laget trøbbel i natt. I 04.00-tiden ble en mann i midten av 40-årene bortvist fra Stavanger sentrum etter å ha dyttet til en vekter på et utested. Bare en halvtime tidligere var det en mann i midten av 20-årene som fant det for godt å gå til angrep på vektere utenfor et utested i sentrum.

– Politiet bortviste mannen fra Stavanger sentrum. Mannen etterkom ikke pålegget og ble anmeldt og satt i arrest, tvitres det fra Lagårdsveien.

Lørdag ettermiddag måtte politiet i aksjon på Stavanger lufthavn. En beruset mann i 50-årene ble nektet adgang på flyet han skulle ta. Mannen måtte hentes ut av flyplassen med makt og gikk inn for landing i arresten.

Utrykningspolitiet har også vært på jobb lørdag kveld og natt til søndag. På Jærvegen i Sandnes hadde UP trafikkontroll, noe som førte til at to sjåfører fikk førerkortene beslaglagt.

– De var begge to menn i midten av 20-årene. Den ene ble målt til 120 km/t i 80-sonen, den andre til 117 km/ i 80-sone, meldte politiet klokken 23.24 lørdag.

Også på Krossmoen på E39 ved Helleland ble det holdt fartskontroll. Der ble det utferdiget seks forenklede forelegg utferdiget. Høyeste hastighet var 75 km/t i 60-sonen.

I Ryfylkeveien på Tungland i Strand ble det delt ut ett forenklet forelegg og gjort ett førerkortbeslag. Høyeste hastighet i 50-sonen var 94 km/t. Fører var en mann i 20- årsalderen.