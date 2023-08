Vulkanske og mineralske viner fra Cornelissen

Frank Cornelissen lager fabelaktige viner fra høytliggende vinmarker på nordsiden av vulkanen Etna på Sicilia. Han har for lenge siden fått legendestatus for vinene laget av druen nerello mascalese. Etter å ha kommet med praktfulle og konsentrerte enkeltvinmarksviner i 2016 og 2017 lanserte han en relativt svak 2018-årgang i fjor. Nylig har de første vinene fra 2019 kommet i salg, og da snakker vi om viner som er hakket opp, men som mangler litt av konsentrasjonen til 2016- og 2017-vinene.

MC er umiddelbart nokså myk og burgundersk, før den får inn relativt voldsomme tanniner i avslutningen, og blir veldig bra når den får stått litt. CR er også nokså myk og tilgjengelig umiddelbart, men vokser på seg etter hvert. FM er også relativt tilgjengelig nå, men kan trygt spares noen år. Fellesnevneren for disse vinene er likevel at de er har svært bra konsentrasjon og et markant preg av vulkanske mineraler.

Blant ukens viner er 3 Winner Riesling Trocken som er inne på polets basisutvalg i 2022-årgangen. Det er Philipp Wittmann, Jochen Dreissigacker og Stefan Winter, som er blant Rheinhessens dyktigste vinmakere, som lager vinen og resultatet er bra riesling til en hyggelig pris.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

10868601 Cornelissen Munjebel FM Rosso 2019 (Sicilia. Italia) kr 650 (94 poeng) (BU)

Har nokså lys rødfarge og lukter av mørk og søt bærfrukt sammen med blomst og mineraler. Har bra konsentrasjon og smaker av syrligsøt bærfrukt sammen med en god dose røykaktige mineraler. Avslutter med en god del tannin og strålende syre.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

10868801 Cornelissen Munjebel MC Rosso 2019 (Sicilia. Italia) kr 650 (94 poeng) (BU)

Har nokså lys rødfarge og lukter av røde bær sammen med lyse blomster og vulkanske mineraler. Har bra konsentrasjon og smaker av mørk og syrlig bærfrukt sammen med fint mineralpreg. Avslutter med nokså heftige tanniner og strålende syre.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

10868401 Cornelissen Munjebel CR Rosso 2019 (Sicilia, Italia) kr 650 (94 poeng) (BU)

Har middels kraftig rødfarge og lukter av røde bær sammen med lyse blomster og røykaktige mineraler. Har meget bra konsentrasjon og smaker av moden og syrlig bærfrukt sammen med en god dose mineraler før den runder av med nokså heftige tanniner og nydelig syre.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

8015101 3 Winner Riesling Trocken 2022 (Rheinhessen, Tyskland) kr 140 (84 poeng) (BA)

Har nokså lys gulgrønn farge og lukter av sitrus, eple, og tropisk frukt sammen med forsiktig mineralpreg. Er lett i smaken og smaker av sitrus og tropisk frukt sammen mineraler før den avslutter med super syre.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

Ukens anbefaling:

14878801 Tegernseerhof Dürnstein Grüner Veltliner Federspiel 2021 (Østerrike) kr 206,90 (87 poeng) (BA)

Denne hvitvinen fra produsenten Tegernseerhof, som holder til i Wachau i Østerrike, er verdt å få med seg. Har middels kraftig gulfarge og lukter av sitrus, fersken, blomst og urter. Har middels fylde og smaker av sitrus, fersken sammen med urter og noe krydder før den avslutter syrlig og godt. Er å få på polets basisutvalg og er super til sushi og sjømat.

