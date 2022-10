Slik blir du skummel uten å bruke penger

– Ikke gå på kjøpesenter med barna dine nå! Før halloween er fristelsene for mange, sier klesdesigner, forfatter, kursholder, podkaster og mamma Mari Melilot (36).

Det er ingen tvil om at mange gir etter: I fjor planla nordmenn å svi av totalt 750 millioner kroner på halloween-feiring, ifølge en undersøkelse utført av YouGov for Danske Bank. De som markerte dagen, satte av i snitt 270 kroner hver bare til kostymet.

Dette er unødvendig pengebruk, mener Melilot, som selv er midt i halloweenkjøret med to barn på henholdsvis seks og ti år. I den gule utkledningskofferten i systua hennes er det masse kostymer som har gått i arv. Her er hennes seks råd til hvordan både voksne og barn kan bli skumle uten å bruke mange kroner:

1. Skaff en utkledningskasse/-koffert

Å ha tilgang på utkledningstøy året rundt setter i gang lek og bryter isen.

– Jeg har ganske sjenerte barn. Men dersom det er noe utkledningstøy i nærheten, pipler fantasien og personligheten fram, og de klarer ikke å holde igjen. Utkledningstøy og fantasilek åpner barna, i tillegg til at det er meditativt, sier Melilot.

En utkledningskasse eller -koffert bør være obligatorisk i alle barnefamilier, mener Mari Melilot. (Karen Gjermundrød/NTB Tema)

Hun understreker at utkledningskassa ikke trenger å være stor.

– Det er fint om den inneholder noen hårbøyler man kan feste ører på, og et belte man kan feste en hale eller noe annet på, sier hun.

– Sjal i ulike farger kommer godt med oppi kassa. Man trenger ikke sy for å lage et skjørt, det funker å feste et sjal med et belte.

Ellers kan du legge omtrent hva som helst i kassa, mener Melilot – for eksempel smykker du ikke bruker lenger, eller en lue som ikke funket helt. Da er det helt greit at noen limer masse pappbiter på lua, eller klipper litt i den.

Gamle strømpebukser er det også smart å ha i kassa, de kan forvandles til mye forskjellig.

– Har du mange, kan du binde dem sammen så du blir en blekksprut. Lag en krage rundt halsen med alle, eller klipp hull i skrittet og dra dem over hodet. Jo mer hullete, desto mer halloween-aktig. Tar man dem på hodet, har man plutselig fletter. Klipper man av det ene beinet og lager to hull til øynene i det andre, har man plutselig en ninja- eller skurkemaske, sier Melilot, som deler flere halloweentips i podkasten sin.

2. Gjør kostymer til et felles prosjekt, og skru på fantasihjernen!

– Hjernen trenger at man gjør rare ting uten å tenke, også voksenhjernen. Derfor bør man egentlig prøve å være litt mer med, selv om jeg ikke alltid klarer å følge det rådet selv, sier Melilot.

Hun anbefaler å la barnas fantasi styre retningen og støtte opp om ideene deres.

– Med en med limpistol, noen piperensere, litt papp og kanskje noen gamle sjal er dere i gang. Gaffateip fungerer som sølv, sier hun.

Nyttig både til kostymer og annen lek. Limpistol, en pakke med piperensere og papirsøppel er eksempler på hva den kan inneholde. (Karen Gjermundrød/NTB Tema)

Klesdesigneren ser på kostymeprosjekter som en gyllen mulighet for foreldre og barn til å tulle og tøyse litt sammen.

– Kanskje blir resultatet kjempestygt, men den tida man har hatt sammen, er verdifull uansett, ler Melilot.

3. Ha et grunnkostyme

For eksempel kan det være fint å planlegge utkledningen rundt et ensfarget ullsett eller en pysj.

– Et grunnkostyme er fint å tilføre detaljer til. Tar man et par vanter og limer på noen ekle klør, eller setter på seg et par oppvaskhansker, blir man plutselig litt monsteraktig. Man kan faktisk gjøre mye rart med helt hverdagslige ting, sier Melilot.

4. Let først brukt

– La finn.no bli shoppingopplevelsen. Det finnes så mye i verden. Når verden er full og man kan kjøpe ting brukt, hvorfor skal man gå i butikken? spør Melilot.

Hun sitter ofte på finn.no og skroller sammen med barna sine. Det går ikke an å spontankjøpe ting på Finn. Man må sende en melding først.

– På finn.no har barna mine hver sin mappe der de setter hjerter på alt som er fint, og sånn får de den inspirerende shoppingopplevelsen. Etterpå går vi over og ser hva som er best av alternativene, forteller Melilot.

– Halloween er litt hellig for oss. Feiringen er så viktig for barna at jeg sørger for å ha fri den dagen, forteller Mari Melilot. Her leker hun zombie sammen med datteren Ada. (Privat/NTB Tema)

Hun anbefaler også bruktbutikker dersom man trenger å fylle på utkledningskassa. At ting ser ubrukte og nye ut, er absolutt ikke noe krav.

– På halloween kan ting gjerne være litt fillete, legger hun til.

5. En kappe kan brukes til alt

– Kapper er genialt. De kan festes utenpå varmt tøy, og man kan være omtrent hva som helst. For eksempel en alv med en lys og lett kappe, eller noe skummelt med en mørk kappe. Med hette kan du være Rødhette, Zorro, en munk eller kanskje døden. En kappe kan også være laget av et sjal, sier Melilot.

Dersom man velger denne stilen, er et hot tips fra Mari Melilot å få tak i blomster-lysmansjetter eller plastblomster fra bruktbutikk for å lage kransen. (Yuganov Konstantin/Shutterstock/NTB Tema)

Bruktbutikkene er fulle av gamle sjal som man kan knyte på seg eller klippe hull i så de blir litt ponchoaktige.

– Husk på at barna elsker å finne på egne superhelter. Kanskje vil de tegne på sin egen logo de fester på brystet med en dobbeltsidig tape?

6. Klassikeren

Kommer halloween veldig brått på, så må vi ikke glemme den gode gamle slageren «laken med hull til øynene».

Skulle halloween komme veldig brått på i år, så ikke glem den gode gamle slageren «laken med hull til øynene». (Natalya Mok/Shutterstock/NTB Tema)

– For meg er det den store favoritten. Finner man plutselig ut at det er halloween i morgen, og man har et laken å avse, så er laken med hull til øynene en sikker vinner. Ferdig kostyme på en-to-tre! Har du to små barn, er det bare å dele lakenet på midten, og vipps så har man to spøkelser, tipser Melilot.

Nifs sminke

Hvert år kastes mengder av halloweenkostymer og rekvisitter, ofte laget av syntetiske materialer. Kanskje kan du klare deg med et mørkt antrekk, og la sminken tale for seg?

Karolina Maria Griciute har gitt ut boka «Glow og grøss» om sminke til halloween, hverdag og fest. Her er hennes tips til hvordan du skaper et skummelt halloween-ansikt med realistiske sår:

1. For å lage noe som ser ut som sår, kan du bruke flytende lateks, voks eller silikon. Flytende lateks er lettere å jobbe med enn voks dersom man er nybegynner. I lateksen (eller i vippelim) kan du også lime fast ting som gjør såret enda eklere.

Karolina Maria Griciute har gitt ut boka «Glow og grøss». Dette såret er laget med tykt teaterblod innerst og flytende teaterblod på på utsiden. (Karolina Griciute)

2. Bruk farger i ulike rødtoner (for eksempel blush, øyenskygge eller kremfarger) for å skyggelegge huden rundt «såret», slik huden ser sår og irritert ut.

3. Med en limpistol kan du lage ekle blemmer.

Har man en limpistol, kan man lage «blemmer» og lime dem på huden. (Karolina Griciute)

4. Teaterblod gir en flott effekt. Det finnes både tykt og flytende falskt blod, og disse kan kombineres. Det tykke blodet er som en slags gelé du kan legge inn i såret, som vil gi tekstur. Flytende blod kan man legge på utsiden og få til å renne litt.

NB: Flytende lateks og teaterblod fås i de fleste kostymebutikker og hobbybutikker. Griciute understreker at man også kan bruke ting man finner på kjøkkenet for å lage tekstur i sår og kutt. For eksempel er havregryn fint å bruke for å huden til å se råtten og ekkel ut, med blod over.

---

Fakta om halloween

Grønnsak-lanternen har blitt selve halloween-symbolet. I Irland skal man opprinnelig ha brukt neper, men i USA var gresskar mer tilgjengelig. (Shutterstock /NTB Tema)

Halloween feires tradisjonelt 31. oktober, kvelden før den opprinnelige allehelgensdagen 1. november. En del velger også å legge halloween-feiringen til den nærmeste lørdagen.

Halloween kom til USA med innvandrere fra Europa, særlig fra Irland, på 1800-tallet og utviklet seg videre der.

I USA smeltet de europeiske allehelgensskikkene sammen med den katolske tradisjonen fra Mexico, der festen kalles de dødes dag.

Ved inngangen til 2000-tallet fikk halloweenfeiringen et gjennombrudd her i landet, og barn begynte å gå «knask eller knep».

Kilde: Store norske leksikon

---